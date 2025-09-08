Topo

Volkswagen apresenta modelos elétricos a preços acessíveis diante da concorrência chinesa

08/09/2025 06h51

A montadora Volkswagen apresentou nesta segunda-feira (8) uma nova gama de veículos elétricos urbanos a preços mais acessíveis, em um momento em que a indústria automotiva alemã, em crise, tenta conter a agressiva concorrência chinesa. 

O principal fabricante europeu apresentou os modelos no Salão do Automóvel de Munique, "IAA Mobility", onde busca relançar sua indústria, assim como seus concorrentes da linha premium, como BMW e Mercedes. 

Quatro modelos das marcas Volkswagen, Cupra e Škoda chegarão ao mercado em 2026, com o objetivo de alcançar 20% do mercado europeu de veículos elétricos urbanos. Os modelos serão vendidos a partir de 25 mil euros (158 mil reais). 

No entanto, será difícil enfrentar o batalhão de marcas chinesas presente na Europa com veículos elétricos baratos e de qualidade. 

O gigante chinês BYD declarou nesta segunda-feira em Munique que seu veículo elétrico Dolphin Surf, vendido na Europa desde maio por cerca de 20 mil euros  (126 mil reais), será fabricado a partir do final de 2025 em sua futura unidade na Hungria, evitando assim as tarifas europeias.

jpl/alf/vk/sag/mb/jc/fp

© Agence France-Presse

