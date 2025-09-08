Topo

Notícias

VLI transporta recorde de 11,9 milhões de t de grãos e farelos no 1º semestre

08/09/2025 16h23

São Paulo, 8 - A VLI registrou recorde na movimentação de grãos e farelos no seu sistema integrado no primeiro semestre, com 11,9 milhões de toneladas, 10% mais que em igual período de 2024. As cargas se destinavam a países do continente americano, Ásia e Europa. A VLI transporta grãos - soja e milho - e farelos - subprodutos dos grãos, usados em ração animal - nos corredores de maior movimentação do seu sistema integrado: Leste, que liga o Triângulo Mineiro ao sistema portuário do Espírito Santo, por meio da Ferrovia Centro-Atlântica; Sudeste, que conecta o Centro-Oeste à região do Porto de Santos, também pela FCA; e Norte, que possibilita que a produção do Matopiba alcance o mercado global por meio do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul, controlado pela VLI, e do sistema portuário de São Luís.

