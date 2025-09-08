Bandeiraço dos EUA 'expressa o que o povo está sentindo', diz vice de SP

Topo

Bolsonaro ao lado do agora vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL) - Amanda Perobelli/Reuters
Bolsonaro ao lado do agora vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL) Imagem: Amanda Perobelli/Reuters
Ana Paula Bimbati e Bruno Luiz
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 17h04Atualizada em 08/09/2025 17h04

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL), disse ao UOL que a bandeira gigante dos Estados Unidos, estendida ontem na avenida Paulista, "expressa o que o povo está sentindo".

O que aconteceu

Mello Araújo afirmou que o Brasil precisou "recorrer à ajuda externa". A declaração vem acompanhada de críticas a senadores que, segundo ele, não tomam atitude diante do cenário político. O vice-prefeito defende que o Congresso paute a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, que beneficiaria Jair Bolsonaro (PL).

Aliado do ex-presidente, o vice-prefeito afirmou que os manifestantes são livres. O coronel relembrou que, em um dos atos, o ex-presidente orientou os apoiadores a não levarem cartazes —a ação ocorreu logo após Bolsonaro ter seu passaporte apreendido. "Temos um líder e o povo o respeita", disse.

Mello Araújo diz não ver problemas em bandeiraço estendido no 7 de Setembro. O coronel justifica com o argumento de que havia também bandeiras do Brasil e de Israel espalhadas pela Paulista. "Ninguém deixou de prestigiar o Brasil. E o nosso país é democrático, não tem problema algum ter a dos Estados Unidos também", defendeu.

A análise do vice-prefeito vai na contramão da opinião do organizador do ato na Paulista. Silas Malafaia disse não ser a favor de "levar bandeira americana em uma data histórica como o Dia da Independência". O pastor ponderou também que os apoiadores são livres.

O líder evangélico disse que a bandeira ficou estendida "nem um minuto". Segundo Malafaia, o objetivo é tirar o foco de que as manifestações da esquerda "foram um fracasso" e os atos bolsonaristas, "um sucesso". No protesto da esquerda, uma bandeira do Brasil foi aberta na Praça da República. O ato oficial de 7 de Setembro, em Brasília, teve como mote "Brasil Soberano", numa tentativa de resgatar símbolos nacionais usados pela direita nos últimos anos.

Em agosto, os Estados Unidos oficializaram uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Além disso, o governo de Donald Trump aplicou a Lei Magnitsky ao ministro do STF Alexandre de Moraes —o presidente norte-americano, antes da sanção, chegou a chamar o processo contra Bolsonaro de "caça às bruxas".

Quando você não tem homens para resolver a questão do Brasil, você tem que recorrer à ajuda externa. Os senadores não fazem nada, o Supremo é o poder máximo, o presidente não tem poder suficiente e é um poder se sobrepondo ao outro.
Mello Araújo, vice-prefeito de São Paulo

O PT anda de vermelho o tempo todo e ninguém fala nada. Inclusive ontem em São Paulo, no Rio, onde eles fizeram manifestação, estavam de vermelho, todos eles. Quer dizer que bandeira comunista pode? Quer dizer que estar vestido de vermelho, que é a marca do comunismo, essa praga do inferno desse sistema que destrói as nações, pode?
Silas Malafaia, pastor

Bandeira gigante dos EUA foi aberta em frente ao Masp, na avenida Paulista - Eduardo Knapp/Folhapress
Bandeira gigante dos EUA foi aberta em frente ao Masp, na avenida Paulista
Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

Bolsonaristas minimizam ato

Deputados e vereadores bolsonaristas minimizaram a bandeira gigante dos EUA. Para o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), o objetivo significa um "agradecimento" ao país norte-americano pela preocupação com "a ditadura imposta ao Brasil". O vereador Adrilles Jorge (União) disse que a bandeira é um "sinal de patriotismo brasileiro" e citou a relação comercial, democrática e social com os EUA.

"Estão querendo imputar pecha de 'antipatriotismo' na direita, mas não vai colar", disse Bove. O deputado afirmou que, pessoalmente, não levaria a bandeira americana ao protesto. "Não vejo grande problema por terem levado, pois entendi a intenção", argumentou.

Estender a bandeira é "sinal de apoio ao restabelecimento da democracia", afirmam. Para Adrilles, o ato significou um "segundo grito de independência do Brasil". "São países que estão tentando nos resgatar do fosso e do esgoto da ditadura em que o Supremo Tribunal Federal nos meteu", disse. O Brasil vive regime democrático desde 1985.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo disse que a bandeira foi "coisa isolada". André do Prado (PL) defendeu que o Brasil é um país soberano, mas que a população tem direito de manifestar opinião. "Parte da sociedade tem esse pensamento (favorável aos Estados Unidos). O Brasil é um país soberano, mas nada impede, em um dia de manifestação, que alguns grupos levem a bandeira", ponderou.

