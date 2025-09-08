Topo

Venezuela ampliará tropas para combater tráfico de drogas enquanto EUA fortalecem presença militar no Caribe

08/09/2025 08h53

CARACAS (Reuters) - A Venezuela prometeu no domingo aumentar drasticamente as tropas nos Estados costeiros para combater o tráfico de drogas -- uma medida que ocorre depois que os Estados Unidos ordenaram o envio de mais 10 caças a Porto Rico para realizar operações contra os cartéis de drogas.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o envio de mais tropas para a região de Guajira, no Estado de Zulia, e para a península de Paraguaná, em Falcón, disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, acrescentando que a área constitui "uma rota do tráfico de drogas".

A presença militar na ilha de Nueva Esparta e nos Estados de Sucre e Delta Amacuro também será ampliada. Cerca de 25.000 soldados devem ser enviados, em comparação com os 10.000 que foram enviados aos Estados de Zulia e Táchira, que fazem fronteira com a Colômbia, segundo o ministro.

"Ninguém virá e fará o trabalho por nós. Ninguém vai pisar nesta terra e fazer o que devemos fazer", disse Padrino em um vídeo postado nas mídias sociais.

As tensões entre Venezuela e EUA aumentaram na esteira da nova abordagem do presidente Donald Trump para combater o narcotráfico ilegal.

O envio dos jatos se soma ao acúmulo militar dos EUA no Caribe e ocorre após um ataque militar dos EUA na semana passada que matou 11 pessoas e afundou um barco da Venezuela que, segundo Trump, estava transportando drogas.

Maduro acusou os EUA de buscar uma mudança de regime.

Trump disse na sexta-feira que os Estados Unidos não estão falando de uma mudança de regime, mas comparou as mortes de centenas de milhares de norte-americanos por overdose a mortos de guerra, enquanto procurava justificar a atividade militar no Caribe.

O presidente dos EUA está avaliando as opções para novos ataques, incluindo possíveis ataques a alvos suspeitos de cartéis de drogas na Venezuela, informou a CNN na sexta-feira, citando várias fontes informadas sobre os planos do governo. Tal ataque marcaria uma grande escalada.

(Reportagem de Deisy Buitrago)

