Venda de cimento recua em todas as regiões em agosto

SÃO PAULO (Reuters) - A comercialização de cimento no Brasil caiu em todas as regiões em agosto ante o mesmo período de 2024, encerrando o mês em baixa de 2,5% em todo o país, segundo dados do Snic, que representa as cimenteiras instaladas no país.

As vendas do material somaram 6 milhões de toneladas no mês passado, e as maiores quedas no consumo ocorreram nas regiões Sul (6,9%) e Norte (4,2%), segundo os dados da entidade divulgados nesta segunda-feira.

O maior mercado do país, a região Sudeste, teve baixa de 2,1% nas vendas de cimento em agosto sobre um ano antes, a 2,75 milhões de toneladas, enquanto Nordeste e Centro-Oeste apuraram retrações de 0,6% e 0,7%, respectivamente.

Segundo o Snic, o programa habitacional do governo federal Minha Casa Minha Vida, importante impulsionador das vendas de cimento e outros materiais de construção, teve uma "reversão de tendência na performance" no último trimestre, com lançamentos de empreendimentos caindo 15,5% sobre um ano antes.

Por dia útil, porém, as vendas de cimento no mês passado subiram 1,6% sobre um ano antes, afirmou o Snic, para 255,3 mil toneladas. O volume foi maior também que as 242,5 mil toneladas por dia útil registradas em julho.

(Por Alberto Alerigi Jr.)