Velejador que morreu durante naufrágio em SC era salva-vidas e engenheiro

David Reiser morreu após o barco virar em naufrágio em Navegantes (SC) - Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/09/2025 10h38Atualizada em 08/09/2025 10h53

O velejador David Reiser foi encontrado morto aos 39 anos após o barco em que estava afundar próximo à costa da praia de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, no sábado.

Quem era a vítima

David era formado em engenharia de produção e trabalhava como designer. Ele, que se identificava nas redes sociais como artesão, desenvolvia projetos e atuava com a produção de móveis diversos.

Reiser também trabalhou como guarda-vidas em Itajaí (SC), onde morava. Em seu perfil no Instagram, ele costumava postar diversos momentos na natureza, principalmente dentro da água.

Velejador com experiência, ele era associado à ANI (Associação Náutica de Itajaí). Ele começou no projeto de construção naval como aluno, se especializou e tornou-se professor voluntário, segundo a entidade.A entidade destacou que Reiser era uma pessoa "generosa" que gostava de "compartilhar conhecimento" e lamentou a morte.

Entenda o caso

David Reiser morreu após o veleiro que ele estava naufragar. O engenheiro estava sozinho na embarcação e chegou a avisar os colegas sobre o acidente por meio de um rádio comunicador.

Reiser fez vídeos dentro da embarcação antes dela virar na água. Em um trecho, ele diz: "Vamos ver se esse barco aguenta o tranco".

Corpo de David foi localizado por volta das 21h do sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o corpo do velejador estava próximo à baía de São Miguel. Ele já foi velado e sepultado.

