Topo

Notícias

Veja a lista dos seis filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar

08/09/2025 15h41

Notícias relacionadas:

Ter sido escolhido como o representante brasileiro ao Oscar não significa que o filme já terá garantida uma indicação ao prêmio.

Cada país indica um filme como seu representante para a disputa. A partir dessas indicações, o Oscar faz uma seleção dos filmes que, de fato, vão concorrer ao prêmio mais famoso do cinema mundial. A cerimônia que entregará as estatuetas do Oscar está marcada para acontecer somente no dia 15 de março de 2026.

Os filmes foram escolhidos a partir de uma pré-lista de 16 filmes, que havia sido divulgada pela Academia Brasileira de Cinema há cerca de um mês.

Uma das grandes apostas está no filme O Agente Secreto, vencedor dos prêmios de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes, uma das mais importantes premiações do cinema mundial.

Mas a concorrência é forte: O Último Azul, por exemplo, foi premiado com o Urso de Prata em outro importante festival, o de Berlim; Oeste Outra Vez recebeu o Kikito de melhor filme no Festival de Gramado do ano passado; enquanto Baby, Manas e Kasa Branca acumulam também uma série de premiações pelo mundo.

 

Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de O último azulGuilhermo Garza/Desvia/Divulgação

No início deste ano, o Brasil conquistou seu primeiro Oscar, com o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional.

 

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Venezuela classifica de 'grande farsa' acusações dos EUA sobre narcotráfico

'Equador é uma das melhores seleções do mundo', diz Scaloni, sobre próximo adversário da Argentina

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein (Casa Branca)

Por que semana do clima de Nova York será importante para a COP-30

Pelo menos 10 pessoas morrem e 61 ficam feridas após colisão de ônibus com trem de carga no México

Aeroporto de Heathrow, em Londres, reabre terminal após ser fechado por incidente

Artesão e violeiro mantêm viva tradição da viola de cocho no Pantanal

Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

Marinha da Colômbia atira por engano contra barco de prefeita e mata funcionário

Tegram movimenta em agosto 1,75 milhão de t de soja e milho

Bandeiraço dos EUA 'expressa o que o povo está sentindo', diz vice de SP