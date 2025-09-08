Topo

Economia

Valor do salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja total

Salário mínimo - Getty Images
Salário mínimo Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

08/09/2025 05h00

O novo valor do salário mínimo nacional está sendo creditado nas contas dos trabalhadores desde fevereiro, com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha passado a valer em janeiro, o depósito só ocorre em fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Assim, a correção aparece no contracheque referente a esse mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber pelo exercício de sua atividade. Ele também serve de base de cálculo para benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários concedidos pelo governo federal.

O montante atualizado significa uma alta de R$ 106, o que representa um reajuste de 7,5%, percentual acima da inflação acumulada. Apesar disso, o valor final ficou abaixo do que seria esperado, devido às medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

Alteração na fórmula de cálculo

Até então, o reajuste do mínimo era definido pela variação da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite extra: o aumento das despesas federais não pode ultrapassar 2,5%. Ou seja, ainda que o PIB tenha registrado avanço de 3,2%, o teto de reajuste considerado foi o de 2,5%.

O salário mínimo impacta diretamente aposentadorias — em especial as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) — além de diversos programas sociais. Por isso, o governo busca conter elevações muito acima da média, para evitar pressões adicionais sobre o orçamento em um cenário de ajuste fiscal.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação da retirada

Chorar no trabalho é normal? 48% das pessoas já fizeram isso, diz pesquisa

'Quebra de recibo era quase prática de mercado', critica CEO da Pipo Saúde

Valor do salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja total

Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito

Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de setembro

Ouro bate novos recordes e deve seguir em alta com Trump, Gaza e Ucrânia

Com agricultor endividado, vendas de máquinas na Expointer despencam 48,9%

CGE-SP, MP, universidades e outros órgãos: concursos ofertam 23,8 mil vagas

Altenburg lança marca de roupas premium para mulheres; pijama a R$ 599

Pessoas têm 'incentivos tortos' para usar plano de saúde, diz CEO