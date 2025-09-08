Valor do salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja total

O novo valor do salário mínimo nacional está sendo creditado nas contas dos trabalhadores desde fevereiro, com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha passado a valer em janeiro, o depósito só ocorre em fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Assim, a correção aparece no contracheque referente a esse mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber pelo exercício de sua atividade. Ele também serve de base de cálculo para benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários concedidos pelo governo federal.

O montante atualizado significa uma alta de R$ 106, o que representa um reajuste de 7,5%, percentual acima da inflação acumulada. Apesar disso, o valor final ficou abaixo do que seria esperado, devido às medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

Alteração na fórmula de cálculo

Até então, o reajuste do mínimo era definido pela variação da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite extra: o aumento das despesas federais não pode ultrapassar 2,5%. Ou seja, ainda que o PIB tenha registrado avanço de 3,2%, o teto de reajuste considerado foi o de 2,5%.

O salário mínimo impacta diretamente aposentadorias — em especial as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) — além de diversos programas sociais. Por isso, o governo busca conter elevações muito acima da média, para evitar pressões adicionais sobre o orçamento em um cenário de ajuste fiscal.