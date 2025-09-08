Topo

Tyson Foods nomeia Devin Cole como diretor de Operações

08/09/2025 13h46

Nova York, 8 - A processadora de carnes Tyson Foods, dos Estados Unidos, nomeou Devin Cole como seu próximo diretor de operações, e anunciou que o diretor da cadeia de suprimentos, Brady Stewart, deixou o cargo após violar o código de conduta da empresa. Ambas as mudanças entraram em vigor no dia 2 de setembro, informou a companhia. Cole liderava os negócios de frango e internacionais da Tyson.Quanto a Brady Stewart, a Tyson afirmou que certas ações tomadas pelo executivo violaram o código de conduta da empresa, mas não especificou a natureza das ações.Com a saída de Brady, as funções de cadeia de suprimentos, segurança alimentar, saúde e segurança, meio ambiente e transporte da empresa passarão a se reportar diretamente ao CEO Donnie King. Fonte: Dow Jones Newswires.

