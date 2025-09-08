Topo

Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos

08/09/2025 19h44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou nesta segunda-feira (8) a violência doméstica como um delito "menos grave", ao se referir à criminalidade, durante um discurso sobre liberdade religiosa.

O presidente dos Estados Unidos, que afirma ter restabelecido a ordem na cidade de Washington, criticou seus opositores por inflar os números da criminalidade visando manchar seu desempenho.

"Coisas muito menos graves, coisas que acontecem no lar, eles chamam de crimes", disse Trump.

"Se um homem tiver uma pequena briga com sua esposa, dizem que foi um crime", acrescentou, provocando algumas risadas entre o público, segundo uma jornalista da AFP presente no local.

"Donald Trump nos mostrou, mais uma vez, quais são suas convicções", lamentou Kim Villanueva, presidente da NOW, um coletivo de associações de defesa dos direitos das mulheres, em uma declaração enviada à AFP.

Aproximadamente 41% das mulheres e 26% dos homens nos Estados Unidos enfrentam violência sexual, violência física ou assédio por parte de seus parceiros íntimos ao longo de suas vida, segundo uma pesquisa publicada pela principal agência de saúde dos Estados Unidos (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, ou CDC).

aue/jz/ag/lm/am

© Agence France-Presse

