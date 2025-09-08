Trump lança nova operação anti-imigração em Massachusetts, reduto de brasileiros nos Estados Unidos

A administração do presidente Donald Trump intensificou sua política anti-imigração com uma nova ofensiva no estado de Massachusetts, um dos principais redutos da comunidade brasileira nos Estados Unidos. A ação ocorre após o governo ter movido um processo judicial contra Boston por suas leis de cidade santuário, que limitam a cooperação entre a polícia local e os serviços federais de imigração.

Sonia Ghezali, correspondente da RFI em Washington

Batizada de Operação Patriota 2.0, a ampla intervenção da agência de imigração ICE mobiliza agentes federais em Boston e em diversos condados vizinhos. O objetivo declarado é prender imigrantes em situação irregular acusados de crimes graves, como agressões, tráfico de drogas e homicídios. Essa nova ofensiva segue uma primeira onda de operações realizada em maio, que resultou em cerca de 1.500 prisões em Massachusetts.

Boston é considerada uma cidade santuário, o que significa que sua polícia limita voluntariamente a colaboração com os serviços federais de imigração, com o intuito de proteger todos os seus habitantes ? inclusive os que estão em situação irregular. Mas essa postura tem gerado forte reação da administração Trump. O Departamento de Justiça entrou com uma ação judicial contra a capital de Massachusetts, acusando-a de violar a legislação federal.

A prefeita de Boston, Michelle Wu, criticou duramente a operação. Segundo ela, trata-se de "um teatro político, uma demonstração de força e uma tentativa de intimidação."

Em comunicado recente, um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS), que não teve o nome divulgado, classificou a operação inicial como um sucesso e criticou duramente a política adotada por Boston e por Michelle Wu. "Políticas de santuário como as promovidas pela prefeita Wu não apenas atraem e abrigam criminosos, mas também colocam essas ameaças à segurança pública acima dos interesses dos cidadãos americanos cumpridores da lei. A ICE está prendendo agressores sexuais, pedófilos, assassinos, traficantes de drogas e membros de gangues que foram liberados pelas autoridades locais", afirmou o porta-voz.

Em resposta, Michelle Wu reforçou a posição da cidade. "Hoje, Boston é a cidade grande mais segura do país porque trabalhamos para construir confiança na comunidade, para que todos se sintam seguros ao procurar ajuda ou denunciar um crime. Não seremos intimidados ou coagidos a abandonar os esforços que tornam Boston um lar seguro para todos."

Nos bairros da cidade, moradores e organizações comunitárias se mobilizam diante da operação. Redes de solidariedade e apoio jurídico foram ativadas, além de linhas diretas de emergência para denunciar ações da ICE por setor.

Com cerca de dois milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, Massachusetts é, ao lado da Flórida, o estado com maior concentração dessa comunidade. Segundo dados de 2024, aproximadamente 350 mil brasileiros vivem no estado e, em cidades como Framingham, eles representam quase um terço da população.

(Com agências)