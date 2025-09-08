Topo

Notícias

Trump comemora cancelamento de cerimônia de premiação de Tom Hanks

08/09/2025 12h36

O presidente americano, Donald Trump, comemorou, nesta segunda-feira (8), o cancelamento de uma cerimônia na academia militar de West Point em homenagem a Tom Hanks, protagonista do filme "O Resgate do Soldado Ryan", e um crítico habitual do governo do republicano. 

O ator, ganhador de vários Oscar e também reconhecido por produzir a série "Band of Brothers", sobre a Segunda Guerra Mundial, seria homenageado pela associação de ex-alunos da academia no final deste mês.

No entanto, durante o fim de semana soube-se que a cerimônia havia sido cancelada repentinamente. Trump, que supervisiona um expurgo de críticos na sociedade civil, manifestou sua satisfação com a notícia.

"Nossa grande West Point (cada vez melhor!) cancelou inteligentemente a cerimônia de premiação do ator Tom Hanks. Uma decisão importante!", publicou Trump em sua plataforma, Truth Social. 

"Não precisamos que destinatários destrutivos, WOKE, recebam nossos valiosos Prêmios Americanos!!!", escreveu o presidente, em uma aparente alusão às inclinações políticas democratas de Hanks. 

O ator devia receber o prestigioso Prêmio Sylvanus Thayer, da Associação de Graduados de West Point (WPAOG), a academia militar mais antiga dos Estados Unidos, em uma cerimônia prevista para 25 de setembro.

Segundo o jornal The Washington Post, um e-mail da associação de ex-alunos anunciando a mudança não especificou se Hanks receberia o prêmio mesmo sem a cerimônia.

O prêmio Thayer é concedido a "um cidadão de destaque dos Estados Unidos, cujo serviço e feitos em áreas de interesse nacional exemplificam sua devoção pessoal aos ideais expressos no lema de West Point: 'Dever, Honra, Pátria'", declarou a WPAOG ao anunciar Hanks como o contemplado em 2025.

"Grande parte da carreira de cinco décadas de Hanks reflete seu apoio aos veteranos, às forças armadas e ao programa espacial americano", acrescentou a associação.

A WPAOG não respondeu de imediato a um pedido de comentários.

wd/sms/db/nn/mvv/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

França inaugura prêmio para livros destinados a bebês

Netanyahu pede à população da Cidade de Gaza que 'saia agora'

Maduro ratifica mobilização de 25 mil militares em fronteiras da Venezuela

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de PE

Cientistas detectam fenômeno natural nunca antes visto no Golfo do Panamá

Ben Yedder assina com clube da segunda divisão turca

Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

Bolsonaro pede a Moraes para fazer procedimento médico após julgamento

Nova flotilha humanitária para Gaza faz escala em Túnis e UE diz que "não incentiva" a ação

Como a corrida por data centers está reescrevendo a política energética dos EUA

Frente a Trump, Brics rejeita o protecionismo