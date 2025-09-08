Tribunal de apelações dos EUA confirma sentença contra Trump por difamação 

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira (8) uma multa de 83,3 milhões de dólares (450 milhões de reais) imposta por um júri contra o presidente Donald Trump por difamar a autora E. Jean Carroll, a quem a Justiça determinou que ele agrediu sexualmente.

"Concluímos que o tribunal distrital não cometeu erros em nenhuma das decisões recorridas e que as indenizações concedidas pelo júri foram razoáveis à luz dos fatos extraordinários e atrozes deste caso", escreveu o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito.

gw/sms/nn/mr/aa/dd/jc

© Agence France-Presse