Guerra farmacêutica: TRF libera EMS para fabricar canetas emagrecedoras

O TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), no Distrito Federal, concedeu no sábado uma liminar para a farmacêutica brasileira EMS que a autoriza a produzir e comercializar suas canetas emagrecedoras à base de liraglutida, Olire (para tratar obesidade) e Lirux (para diabetes tipo 2). A decisão ainda cabe recurso.

O que aconteceu

A liminar suspendeu a decisão de quinta-feira que "devolvia" a patente da liraglutida para a dinamarquesa Novo Nordisk. A substância é o princípio ativo dos medicamentos Victoza (para diabetes tipo 2) e Saxenda (para obesidade), produzidas pela empresa estrangeira.

A decisão reforça a plena regularidade da atuação da EMS, a única empresa com registro ativo na Anvisa para medicamentos à base de liraglutida. A companhia reitera seu compromisso em garantir acesso seguro, contínuo e a preços acessíveis à população brasileira, ao mesmo tempo em que segue investindo em inovação e no desenvolvimento de medicamentos de alta complexidade, em linha com os princípios da livre concorrência e da saúde pública. EMS, em comunicado à imprensa.

A EMS havia lançado no mês passado as canetas Olire e Lirux. A patente da Novo Nordisk havia chegado ao fim em novembro de 2024. Por meio da petição avaliada neste fim de semana, a empresa brasileira pediu para ser inclusa no processo ao lado do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), como parte afetada pela possível prorrogação da exclusividade do laboratório estrangeiro sobre o remédio.

No entanto, a Novo Nordisk havia conseguido na semana passada que sua patente fosse estendida por mais oito anos, cinco meses e um dia como "compensação" pela morosidade do Inpi para avaliar o seu pedido. A sentença reconhecia que a demora para analisar e conceder a patente era "desproporcional e injustificada" e, assim, a empresa recebeu um novo prazo de exclusividade de produção e comercialização do remédio.

Inpi demorou mais de 13 anos para analisar o processo de registro de exclusividade da Novo Nordisk. De acordo com a legislação brasileira, o prazo de patentes começa a ser contado a partir do momento do pedido, mas a empresa só ganha exclusividade sobre a comercialização produto após obter o documento. Ou seja, dos 20 anos máximos a que teria direito à exclusividade sobre o remédio por lei, a empresa só teria usufruído de sete anos.

Na decisão que favorece a EMS, o desembargador Flávio Jardim considerou que a Novo Nordisk não saiu prejudicada pela demora. Para ele, o dano foi "especulativo", já que a empresa teria o direito de "obter indenização pela exploração indevida" do medicamento após receber a carta-patente. Mas não houve nenhum pedido de indenização porque "não houve concorrência" na fase de avaliação do pedido.

Saxenda, assim como o Victoza, não seriam produzidos no Brasil, segundo a ação Imagem: Divulgação

A petição da EMS ressalta que a Novo Nordisk já havia descontinuado a produção nacional de Saxenda e Victoza; só a empresa brasileira fabrica liraglutida no país. Flávio Jardim ainda cita decisões anteriores do TRF-1 que reconhecem que atrasos do Inpi são problemas estruturais (até influenciados por estratégias privadas) e não podem "servir de gatilho para prorrogar monopólios" de um remédio importado.

O desembargador ainda afirmou que a extensão da patente afeta a "política pública de início de comercialização de medicamentos genéricos à base de liraglutida" levando à "alta de preços". Na decisão a que o UOL teve acesso, ele cita estudos de universidades e laboratórios independentes que têm demonstrado que a liraglutida é importante para a perda de peso até mesmo em crianças, daí a importância de sua incorporação rápida ao SUS.

O prejuízo [da extensão da patente], portanto, é de ordem social e à economia pública. Desembargador Federal Flávio Jardim, em decisão.

Decisão que favorecia a Novo Nordisk também era liminar e não impediria a venda das canetas concorrentes imediatamente. "Por ainda caber recurso, a medida não afeta a venda de outros medicamentos à base de liraglutida, até que exista um trânsito em julgado [decisão definitiva do processo]", explicou ao UOL na sexta o advogado Fernando Canutto, sócio do Godke Advogados e especialista em Propriedade Intelectual.

No entanto, se a Justiça devolver a patente à Novo Nordisk de forma definitiva, após se esgotarem os recursos de ambos os lados neste processo, a EMS e outras farmacêuticas serão impedidas de comercializar seus medicamentos. "Isso significa que a patente volta a ser considerada válida e a Novo Nordisk teria o direito exclusivo de exploração da molécula durante o período prorrogado", esclarece ainda Canutto.

Entidades setoriais como a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina) e a FarmaBrasil pediram sua inclusão no processo da Novo Nordisk como interessadas. O UOL entrou em contato com a Novo Nordisk para comentar a nova decisão da Justiça, mas ainda não havia obtido retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

Novo Nordisk já luta na Justiça para estender patente do Ozempic

Laboratório dinamarquês já levou seu pedido de extensão da patente da semaglutida (o princípio ativo de Wegovy e Ozempic) ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). Desde abril, o recurso da farmacêutica foi autuado e agora aguarda que a corte decida se vai julgar ou não o caso.

Patente da Novo Nordisk tem validade até 20 de março de 2026. No entanto, desde 2021, a companhia pede a prorrogação este prazo. O pedido já havia sido negado nas instâncias inferiores, no TRF-1, em Brasília, até que a empresa decidiu recorrer da decisão no STJ. O processo foi distribuído à ministra Maria Isabel Gallotti.

A demora excessiva na análise de patentes não pode penalizar a inovação. O que buscamos é segurança jurídica para continuar investindo e trazendo ao Brasil os tratamentos mais modernos à população como um todo. Um ambiente de previsibilidade é fundamental não apenas para a indústria farmacêutica, mas para todo o ecossistema de inovação do país. Sem a garantia de que o direito à patente será respeitado e o exame ocorrerá em um prazo razoável, o Brasil corre o risco de ficar para trás no acesso a novas tecnologias em saúde. Ana Miriam Dias, diretora jurídica da Novo Nordisk no Brasil, em comunicado à imprensa

Assim como no caso da liraglutida, o principal argumento da empresa para defender a extensão de sua patente foi a demora para consegui-la. A Novo Nordisk entrou com o pedido em 2006, mas apenas em 2019 recebeu a patente. Em 2021, o STF julgou —por meio da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 5529— que todas as patentes poderiam durar, no máximo, 20 anos. Assim, colocou um fim à "brecha" no artigo 40 da LPI (Lei de Propriedade Intelectual) que permitia extensões.

Antes da ADI de 2021, a LPI permitia o ajuste dos prazos de patentes em caso de grandes atrasos por parte do Inpi na concessão. No entanto, o STF declarou o ajuste automático inconstitucional "porque prolonga demais o monopólio" de gigantes como a Novo Nordisk, explicou ao UOL em julho o advogado Fernando Canutto, especialista em propriedade intelectual e sócio do Godke Advogados. A decisão foi embasada também pelo interesse da população, já que o fim do monopólio de um medicamento que combate uma doença crônica como diabetes pode facilitar sua ampla produção e distribuição.

A Novo Nordisk, porém, afirma que seu recurso não viola a mudança promovida pelo STF. A empresa diz que "busca um ajuste pontual, não automático e proporcional do prazo de vigência de sua patente, justamente para que a empresa possa exercer seu direito constitucional de proteção" às criações industriais, como está no Artigo 5º da Constituição. Para Canutto, o argumento da empresa é válido, mas, na prática, leva ao monopólio já rejeitado.

A Novo Nordisk tenta diferenciar este pedido dizendo que é uma correção pontual, proporcional e não automática. No entanto, o efeito prático é exatamente o mesmo daquilo que o STF já rechaçou, que não pode ter patente por mais de 20 anos. Existe um mérito [no argumento da empresa], teoricamente é possível [utilizá-lo], mas dificilmente isso vai dar certo. Fernando Canutto, advogado especialista em propriedade intelectual

Apesar de insistir que seu pedido é uma exceção, a farmacêutica também afirmou em julho que não pleiteia apenas o ajuste do prazo de vigência de sua patente, mas uma "modernização do sistema de patentes brasileiro". Ela sugere a "inclusão de mecanismo legal de compensação do prazo de vigência de patentes na legislação nacional denominado PTA" (Patent Term Adjustment ou Termo de Ajuste de Patentes, na tradução livre do inglês).

A empresa diz, aliás, que a decisão da Justiça Federal a respeito da liraglutida foi tomada baseada justamente no novo entendimento do STF. "A Corte elogiou os sistemas de PTA (Patent Term Adjustment) vigentes no exterior e distinguiu a prorrogação automática e genérica (do extinto art. 40 da LPI), da possibilidade de um ajuste pontual e fundamentado, para compensar a demora irrazoável e injustificada do Inpi no processo de análise de patentes", insiste a Novo Nordisk.

Ambição da Novo Nordisk seria contraditória e não caberia ao Judiciário, para especialista. "[O laboratório] está querendo ajustar a estrutura da lei, mudar a estrutura da propriedade intelectual brasileira para compensar os atrasos do Inpi, o que o STF já rejeitou. Após a decisão 5529, não há uma base jurídica sólida para a criação desse mecanismo sem que haja uma alteração legislativa", disse ainda Canutto. Ou seja, apenas o Congresso poderia sugerir o tal PTA e colocá-lo em vigor no Brasil.

A farmacêutica ainda cita que o PTA poderia harmonizar o Brasil "com as melhores práticas internacionais", já que "diversos países do mundo já adotam mecanismos de compensação de prazo de patentes". No entanto, o advogado ressalta que países que têm modelos de aprovação e extensão de prazos de patentes mais automatizados possuem leis incompatíveis com as do Brasil.

Na ADI 5529, o STF também considera que a extensão de patentes teria impacto financeiro no SUS e no acesso da população aos seus serviços, já que a empresa poderia cobrar o que quisesse do sistema público. Já a Novo Nordisk diz que a afirmação é incorreta porque "no Brasil, os preços de medicamentos são regulados rigorosamente pela Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), que estabelece limites para o preço de fábrica e o preço máximo ao consumidor".

Em junho, a EMS confirmou ao UOL que aguarda a queda da patente para lançar a sua semaglutida. A farmacêutica prevê a chegada das canetas ao mercado no segundo semestre de 2026. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro já criou um grupo de trabalho para planejar a estratégia de uso das canetas na rede pública, segundo a Agência Brasil.

*Com informações de matérias publicadas em 21/07/2025 e 05/09/2025.