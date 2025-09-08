Topo

Justiça mantém prisão preventiva de TH Joias, deputado estadual do Rio

O deputado estadual TH Joias (MDB-RJ) Imagem: Divulgação
08/09/2025 16h21

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) decidiu hoje manter a prisão preventiva do deputado estadual do Rio TH Joias (MDB) e de outras 14 pessoas detidas no último dia 3.

O que aconteceu

Decisão de manter prisões foi tomada por unanimidade. Todos os membros da Primeira Seção Especializada do tribunal concordaram com a medida.

Em liberdade, denunciados teriam "o poder de se manter no crime, destruir e ocultar provas e bens", afirmou relator do caso. De acordo com o desembargador Macario Ramos Judice Neto, essa condição poderia viabilizar a "recapitalização" da organização criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Procurado, TH não respondeu aos contatos da reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Presos foram alvos da Operação Zargun. Realizada pelas polícias Civil e Federal em conjunto, a ação visou desarticular uma organização criminosa ligada à cúpula de uma das maiores facções do Brasil, especializada em tráfico de armas e drogas, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro.

Deputado estadual era o líder de um esquema de lavagem de dinheiro para o CV (Comando Vermelho), segundo a investigação. Conhecido como TH Joias, Tiego Raimundo de Oliveira Santos atuava para movimentar o dinheiro do tráfico e usar de influência política para viabilizar compra de armas.

TH Joias está preso desde quarta-feira (3). Ele e outros denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro responderão por associação a organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito, intermediado pelo deputado estadual.

CV na Alerj

TH nomeou pessoas supostamente ligadas ao Comando Vermelho em seu mandato. Dentro da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), seus assessores atuavam no controle financeiro do crime e acobertando as atividades ilícitas com o auxílio da máquina pública.

Tiego já era associado ao CV antes de ser eleito deputado. Segundo o procurador-geral do Ministério Público do Rio, Antonio José Campos Moreira, o parlamentar assumiu o cargo "com a finalidade de beneficiar a organização criminosa".

Eu não posso dizer que o tráfico de drogas tenha eleito [o TH]. Mas eu posso afirmar que ele foi eleito para se valer do mandato a fim de beneficiar essa organização criminosa.
Antonio José Campos Moreira

Atual deputado se filiou ao MDB em 2022, quando disputou vaga na Alerj. Naquele ano, ele recebeu 15.015 votos e conseguiu uma vaga como suplente.

Ele assumiu como deputado em 2024 na vaga deixada por Otoni de Paula Pai, morto em maio do ano passado. O primeiro na linha para assumir o cargo era Rafael Picciani, mas ele preferiu continuar como secretário estadual de Esporte e Lazer na gestão de Cláudio Castro (PL).

Tiego só tomou posse na Alerj graças a um habeas corpus. Como ele é alvo de ações na Justiça estadual, foi necessária a autorização.

