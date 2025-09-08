Topo

Software integra toda a empresa e traz mais eficiência à gestão, diz Totvs

Do UOL, em São Paulo (SP)

08/09/2025 14h00

Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, disse que, quanto mais complexa é uma empresa, mais "obrigatório" é o ERP. Os ERPs são softwares que garantem mais produtividade, eficiência e governança a uma empresa. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quanto mais complexa, mais sofisticada uma empresa, mais obrigatório, praticamente, é o ERP, para você ter esse sistema que garante que tudo esteja conversando, tudo esteja registrado.
Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs

Integração dos departamentos. Na entrevista, Herszkowicz diz que a característica principal do ERP é integrar todos os departamentos da empresa. "E, de certa maneira, organizar, controlar, gerar as informações, completar as tarefas de tudo que acontece dentro do negócio", afirma.

Quando a gente está falando, por exemplo, do setor financeiro, contas se receber, contas se pagar, a gestão da tesouraria. Quando a gente fala de questões fiscais, como é que você recolhe os impostos. O ERP calcula qual é o imposto que você tem que recolher, tudo isso integrado dentro da contabilidade.
Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs

Totvs é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A companhia cria soluções para potencializar a evolução das pessoas e das empresas. Tem mais de 70 mil clientes no Brasil e em diversos países da América Latina.

