Terremoto de magnitude 5,3 abala a Grécia

Um sismo de magnitude 5,3 abalou a ilha grega de Eubeia na madrugada desta terça-feira (9, data local), e foi sentido com força em Atenas, informaram as autoridades.

O tremor ocorreu a 00H30 da hora local (19H30 no horário de Brasília) a 45 quilômetros da costa a nordeste da capital grega, informou o Instituto de Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas.

O epicentro ocorreu a 4 quilômetros da localidade costeira de Nea Styra, ao sudoeste de Eubeia, a segunda maior ilha da Grécia, reportou o instituto.

Não houve relatos imediatos de vítimas nem danos.

Situada sobre várias falhas no sudeste do Mediterrâneo, a Grécia é regularmente afetada por terremotos.

O terremoto mortal mais recente ocorreu em outubro de 2020 na ilha de Samos, no mar Egeu.

De magnitude 7, esse terremoto provocou duas mortes em Samos e mais de 100 na cidade portuária turca de Izmir.

© Agence France-Presse