Terminal 4 de Heathrow, em Londres, foi fechado devido a um possível incidente com materiais perigosos

LONDRES (Reuters) - Um dos quatro terminais do Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi esvaziado nesta segunda-feira enquanto bombeiros respondiam ao que os serviços de emergência chamaram de "possível incidente com materiais perigosos".

Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados da Europa, disse nas mídias sociais que seu Terminal 4 estava fechado enquanto os serviços de emergência respondiam a um incidente, e que todos os outros terminais estavam operando normalmente.

"Equipes especializadas foram mobilizadas para realizar uma avaliação da cena e o Terminal 4 foi esvaziado como precaução enquanto os bombeiros respondem", disse um porta-voz da Brigada de Incêndio de Londres por email.

(Reportagem de Muvija M)