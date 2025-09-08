Topo

Taxas dos DIs oscilam próximas dos ajustes anteriores; rendimentos dos Treasuries caem

08/09/2025 11h09

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) oscilavam próximas da estabilidade nesta segunda-feira, em uma manhã de continuidade na queda dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados na semana passada elevarem as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve.

Às 10h41, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,94%, ante o ajuste de 13,932% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2033 marcava 13,695%, ante o ajuste de 13,705%. No mesmo horário, o rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha queda de 2 pontos-base, a 3,486%.

No Brasil, o relatório de mercado Focus mostrou que a mediana projetada pelos economistas do mercado para a inflação seguiu em 4,85% em 2025, após 14 semanas seguidas de queda, e foi de 4,31% para 4,30% em 2026. Já as projeções para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) foram de 2,19% para 2,16% em 2025 e de 4,31% para 4,30% em 2026.

A Fundação Getulio Vargas informou mais cedo que o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,20% em agosto, ante queda de 0,07% no mês anterior. A alta do índice foi menor que a esperada segundo pesquisa feita pela Reuters, que apontou estimativa de elevação de 0,37%.

Mais do que a agenda desta segunda-feira -- relativamente esvaziada --, investidores estarão atentos aos dados e às notícias do restante da semana, que têm potencial para mexer na curva de juros antes do encontro de 16 de 17 de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

"O julgamento do ex-presidente (Jair) Bolsonaro e as articulações em torno de uma possível anistia seguem no radar político, assim como a CPI do INSS, que pressiona o governo no campo fiscal", pontuou Eurico Ribeiro, gerente comercial da B&T XP.

"Em paralelo, o IPCA que será divulgado nos próximos dias é peça chave para entender a dinâmica da inflação e pode ter impacto direto nas expectativas sobre juros, câmbio e no comportamento dos investidores locais."

O IBGE divulgará o IPCA de agosto na próxima quarta-feira, dia 10.

(Por Fabrício de Castro)

