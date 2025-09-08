Topo

Taxas de juros rondam ajustes após pesquisa eleitoral e aumento do ICMS sobre combustíveis

08/09/2025 09h51

Os juros futuros rondam a estabilidade, com viés de baixa nos mais longos, com dólar e taxas de Treasuries, enquanto os mais curtos têm viés de alta. O mercado repercute o impacto no IPCA do aumento do ICMS sobre combustíveis. A Warren Investimentos estima que o aumento de R$ 0,10 a alíquota do ICMS sobre o litro de gasolina e etanol em 2026 deve ser de 0,09 ponto porcentual na inflação do próximo ano. O investidor também olha a pesquisa AtlasIntel, mostrando que em São Paulo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece em empate técnico no limite da margem com o presidente Lula (PT) para presidente da República em 2026. Em primeiro turno, Tarcísio tem 38% e Lula, 34%. Em um segundo turno, o governador tem 52% e o petista, 44%.

Às 9h32, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,940%, de 13,929% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,185%, de 13,190%, e a para janeiro de 2031 estava em 13,500%, de 13,511% no ajuste de sexta-feira, dia 5.

