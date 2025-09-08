Tarcísio radical e bandeira dos EUA marcam atos do domingo de Independência

As duas novidades da manifestação bolsonarista deste domingo na Avenida Paulista foram talvez a gigantesca bandeira dos EUA desfraldada pelos patriotas de direita e certamente o discurso duro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contra a Justiça brasileira e a favor da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, réu e ainda não condenado por tentativa de golpe de Estado.

A colunista Carla Araújo apurou no Supremo Tribunal Federal que a fala radical do ex-moderado Tarcísio foi vista pelos ministros como um "desvario" e, possivelmente, como uma ordem de Bolsonaro.

Para o jurista Wálter Maierovitch, Tarcísio finalmente "tirou a máscara" e mostrou seu lado tirano. Para Reinaldo Azevedo, pode-se dizer que, a partir deste domingo, temos um novo golpista na praça.

O colunista Josias de Souza diz que Tarcísio fez um strip e, pelado, ficou tão radical quanto o ex-presidente em cuja popularidade tenta surfar. E, lembra Thaís Bilenky, implodindo a relação até agora amena mantida com o ministro relator do processo de Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

Para Leonardo Sakamoto, a bandeira dos EUA estendida na Paulista foi um grande presente bolsonarista a Lula: mais um argumento para o atual presidente e provável candidato à reeleição sustentar seu discurso nacionalista.

Ainda sobre a radicalização de Tarcísio, Sakamoto adverte que, neste momento, Jair pode confiar mais no "inimigo" Moraes do que em Tarcísio. Argumenta Sakamoto: já sabemos que Moraes vai condenar Jair; mas não sabemos quais as reais intenções de Tarcísio.

Carla Araújo: Fala de Tarcísio é vista no STF como desvario e possível ordem de Bolsonaro

Wálter Maierovitch: Tarcísio tira máscara e mostra lado verdadeiro: de tirano

Reinaldo Azevedo: A carraspana de Gilmar em Tarcísio, um novo golpista a partir deste domingo

Josias de Souza: Tarcísio faz strip e, pelado, fica tão radical quanto Bolsonaro

Josias de Souza: Voto de Moraes precisa ser técnico

Thais Bilenky: Antes zeloso, Tarcísio agora implode relação com Moraes

Leonardo Sakamoto: Bandeirão dos EUA na Paulista em pleno 7/9 é presente bolsonarista a Lula

Leonardo Sakamoto: Bolsonaro pode confiar mais em Moraes do que em Tarcísio a partir de agora

Leonardo Sakamoto: Ao votar pela anistia, centrão vai se enrolar no bandeirão dos EUA

Amanda Klein: Na Paulista, Tarcísio se transforma em Bolsonaro

Jamil Chade: O que ocorre com os traidores da pátria nos EUA?

Lara Mesquita: Tarcísio enfrenta dilema e pode ser visto como capacho do bolsonarismo

