Tarcísio radical e bandeira dos EUA marcam atos do domingo de Independência

Bolsonaristas comemoram o dia da Independência do Brasil estendendo bandeira gigante dos EUA em frente ao Masp, na Paulista, neste domingo - Eduardo Knapp/Folhapress
Bolsonaristas comemoram o dia da Independência do Brasil estendendo bandeira gigante dos EUA em frente ao Masp, na Paulista, neste domingo Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress
Roger Modkovski
08/09/2025 18h22

As duas novidades da manifestação bolsonarista deste domingo na Avenida Paulista foram talvez a gigantesca bandeira dos EUA desfraldada pelos patriotas de direita e certamente o discurso duro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contra a Justiça brasileira e a favor da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, réu e ainda não condenado por tentativa de golpe de Estado.

A colunista Carla Araújo apurou no Supremo Tribunal Federal que a fala radical do ex-moderado Tarcísio foi vista pelos ministros como um "desvario" e, possivelmente, como uma ordem de Bolsonaro.

Para o jurista Wálter Maierovitch, Tarcísio finalmente "tirou a máscara" e mostrou seu lado tirano. Para Reinaldo Azevedo, pode-se dizer que, a partir deste domingo, temos um novo golpista na praça.

O colunista Josias de Souza diz que Tarcísio fez um strip e, pelado, ficou tão radical quanto o ex-presidente em cuja popularidade tenta surfar. E, lembra Thaís Bilenky, implodindo a relação até agora amena mantida com o ministro relator do processo de Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

Para Leonardo Sakamoto, a bandeira dos EUA estendida na Paulista foi um grande presente bolsonarista a Lula: mais um argumento para o atual presidente e provável candidato à reeleição sustentar seu discurso nacionalista.

Ainda sobre a radicalização de Tarcísio, Sakamoto adverte que, neste momento, Jair pode confiar mais no "inimigo" Moraes do que em Tarcísio. Argumenta Sakamoto: já sabemos que Moraes vai condenar Jair; mas não sabemos quais as reais intenções de Tarcísio.

