SP volta a ter elevação de temperaturas a partir desta segunda-feira

São Paulo

08/09/2025 10h19

A cidade de São Paulo volta a registrar elevação de temperaturas a partir desta segunda-feira, 8, quando a máxima prevista é de 28ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A umidade do ar deve ficar em torno de 45% e não há expectativa para chuva.

Conforme a Meteoblue, a máxima sobe ainda mais na terça-feira, 9, chegando aos 30ºC, antes de voltar a cair na quarta-feira, 10, em razão da passagem rápida de uma frente fria de fraca atividade e bem afastada sobre o oceano.

"No decorrer da terça-feira não se descarta a ocorrência de rajadas de vento acima dos 60km/h, mesmo sem previsão de chuva, em decorrência da aproximação dessa frente fria pelo oceano na quarta-feira", indica o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 18ºC e 30ºC;

- Quarta-feira: entre 14ºC e 24ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 28ºC;

- Sexta-feira: entre 14ºC e 19ºC;

- Sábado: entre 13ºC e 17ºC;

- Domingo: entre 13ºC e 19ºC.

Na quinta-feira, 11, a previsão indica ainda índices mínimos de umidade do ar próximos aos 30% na cidade de São Paulo.

Na sexta-feira, 12, deve acontecer uma queda mais acentuada dos termômetros, segundo o CGE, o que deve deixar o fim de semana com sensação de frio na capital e cidades vizinhas da região metropolitana de São Paulo, mas sem previsão de chuva significativa.

