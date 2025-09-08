Topo

Notícias

S&P reitera ratings do México, com aposta em gestão 'pragmática' de disputa comercial com EUA

São Paulo

08/09/2025 16h32

A S&P Global Ratings reiterou em "BBB" a nota de longo prazo em moeda estrangeira do México. A agência também reafirmou em "BBB+" a classificação de longo prazo em moeda local. A perspectiva é estável.

A instituição espera uma estabilização das contas públicas mexicanas e da carga da dívida, apesar do crescimento econômico tímido. A S&P prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescerá menos de 1% este ano e 1,4% no próximo, antes de voltar a superar 2% em seguida.

"Além disso, muitos anos de política monetária prudente e mercados de capitais nacionais em crescimento melhoraram a flexibilidade monetária", afirma.

A S&P também acredita que a gestão da presidente Claudia Sheinbaum administrará de forma "pragmática" as disputas comerciais com os Estados Unidos.

A agência alerta que a incapacidade de reduzir o déficit fiscal e riscos de novas medidas de apoio à petroleira Pemex poderiam levar a um rebaixamento do rating do México nos próximos dois anos. Por outro lado, a nota pode ser melhorada se a gestão efetiva da política econômica atrair mais investimentos e acelerar o crescimento do PIB per capita.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Venezuela classifica de 'grande farsa' acusações dos EUA sobre narcotráfico

'Equador é uma das melhores seleções do mundo', diz Scaloni, sobre próximo adversário da Argentina

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein (Casa Branca)

Por que semana do clima de Nova York será importante para a COP-30

Pelo menos 10 pessoas morrem e 61 ficam feridas após colisão de ônibus com trem de carga no México

Aeroporto de Heathrow, em Londres, reabre terminal após ser fechado por incidente

Artesão e violeiro mantêm viva tradição da viola de cocho no Pantanal

Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

Marinha da Colômbia atira por engano contra barco de prefeita e mata funcionário

Tegram movimenta em agosto 1,75 milhão de t de soja e milho

Bandeiraço dos EUA 'expressa o que o povo está sentindo', diz vice de SP