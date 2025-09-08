S&P e Nasdaq sobem com expectativas firmes de corte de juros pelo Fed

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq subiam no início do pregão desta segunda-feira, recuperando-se da queda da sessão anterior, em meio a esperanças de que o Federal Reserve possa reduzir os juros em breve em resposta aos dados mais recentes sobre empregos.

O Dow Jones caía 90,37 pontos, ou 0,20%, a 45.310,49 pontos. O S&P 500 tinha alta de 11,70 pontos, ou 0,18%, a 6.493,20 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 152,56 pontos, ou 0,70%, a 21.852,95 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)