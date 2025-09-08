Topo

Sob aplausos, papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o 'influencer de Deus'

08/09/2025 08h40

O papa Leão XIV canonizou neste domingo, 7, Carlo Acutis, também conhecido como "influencer de Deus" por ter dedicado grande parte de sua curta vida a divulgar a fé católica na internet. Acutis é o primeiro santo da geração "millennial", em referência às pessoas nascidas no fim do século 20.

Durante a celebração na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa também canonizou outro jovem, o estudante italiano Pier Giorgio Frassati (1901-1925), um apaixonado pelo alpinismo, conhecido por seu compromisso social e espiritual. A canonização de Acutis, que morreu aos 15 anos de leucemia, em 2006, deveria ter ocorrido em 27 de abril, mas precisou ser adiada em razão da morte do papa Francisco. A Praça de São Pedro foi tomada pelos fiéis, sobretudo os mais jovens.

Foi o papa Francisco, inclusive, quem fervorosamente desejou que o caso da santidade de Acutis fosse adiante, convencido de que a Igreja precisava de alguém para atrair jovens católicos à fé. A cerimônia teve início com a leitura da biografia de Frassati e de Acutis, seguida pela Ladainha dos Santos. Na sequência, o papa Leão XIV fez a leitura da oficialização da canonização dos jovens, recebida com palmas pelo público. A família de Acutis esteve na Praça de São Pedro durante a solenidade. Mãe, pai e irmãos gêmeos prestigiaram o momento, uma raridade durante canonizações.

FÉ PELA INTERNET. Nos últimos anos, Acutis alcançou a fama entre muitos jovens católicos, aumentando o número de seguidores da Igreja Católica. Grande parte dessa popularidade se deve a uma campanha conjunta do Vaticano para dar à próxima geração de fiéis um modelo moderno e identificável: um garoto comum que usou seus talentos tecnológicos para difundir a fé.

Nos anos desde sua morte, milhões de jovens católicos têm se reunido em Assis, na Itália, onde, através de um túmulo com paredes de vidro, podem ver o jovem Acutis vestido com jeans, tênis Nike e um moletom, com as mãos entrelaçadas em torno de um rosário. Aqueles que não podem ir a Assis conseguem assistir ao vaivém por meio de uma webcam apontada para o seu túmulo, um nível de acessibilidade à internet que nem mesmo os papas enterrados na Basílica de São Pedro têm.

Acutis nasceu em Londres, em 1991, cresceu em Milão e demonstrou desde cedo seu fervor religioso. Ele foi beatificado em 2020 e o Vaticano atribui dois milagres a Acutis que o qualificaram para ser canonizado: a cura de uma criança brasileira com rara má-formação do pâncreas e a cura de uma estudante costa-riquenha ferida em um acidente.

O milagre que abriu caminho para a canonização aconteceu na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Aos 6 anos, Matheus Lins Vianna, hoje com 15, foi diagnosticado com pâncreas anular, uma anomalia congênita grave no pâncreas, que poderia levar à morte por obstrução intestinal. Segundo a Igreja Católica, após intensas orações da família, o menino tocou uma relíquia de Acutis e foi curado de forma inexplicável. Exames médicos posteriores atestaram a cura e, em 2020, o milagre foi aprovado.

