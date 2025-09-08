Simulado gratuito para a Fuvest está com inscrições abertas

Topo

Simulado da prova da Fuvest - Marcos Santos/USP Imagens
Inscrições para o Simulado Fuvestão do Colégio Objetivo estão abertas e irão até 18 de setembro. A participação é gratuita e ocorre em vários estados brasileiros.

O que aconteceu

Simulado Fuvestão acontecerá no dia 20 de setembro (sábado), das 14h às 19h, realizado pelo Curso Objetivo Vestibulares. A prova segue os moldes da 1ª fase da Fuvest, com 90 testes de múltipla escolha.

O Fuvestão é aberto para todos os estudantes, alunos ou não do Objetivo, matriculados no Ensino Médio e em outros cursos pré-vestibulares ou egressos do Ensino Médio. Para participar, basta inscrever-se pelo site ou em uma das unidades do Curso Objetivo, até 18 de setembro, localizadas em: São Paulo (capital, Grande SP, litoral e interior do Estado); Mato Grosso; Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, entre outras.

No simulado, o estudante vivência o clima dos vestibulares, com o mesmo grau de dificuldade, a mesma duração, e com um grande número de candidatos. A atividade testa os conhecimentos do estudante e ajuda a enfrenta os vestibulares com mais tranquilidade e segurança.

A Fuvest é a instituição responsável pela elaboração do vestibular para ingressar na USP (Universidade de São Paulo). Ele é considerado o segundo maior processo de seleção universitária do Brasil.

