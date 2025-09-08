Visual premium e IA por menos de R$ 1.600: conheça o Galaxy A17, da Samsung

O celular Samsung Galaxy A17 5G começa a ser vendido hoje no Brasil a partir de R$ 1.399 (preço oficial no site da marca) na versão com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. O Guia de Compras UOL já testou o aparelho, que apresentou melhorias no design, interface mais fluida e câmeras aprimoradas.

Esse celular está na categoria de entrada da companhia sul-coreana, mas promete entregar funcionalidades vistas nos modelos mais avançados da linha A em uma gama acessível, além da conectividade 5G. Confira a seguir nossas impressões.

O que mais gostamos

Design resistente e mais premium. O Galaxy A17 5G permanece com a filosofia da geração passada de "feito para durar", mas agora a fabricante implementa mais diferenciais para exercer o propósito na parte de hardware e software.

No celular, encontramos a interface One UI 7 baseada no Android 15, e a Samsung promete que ele será atualizado até o Android 21. Logo, serão seis anos de atualização de sistema e do pacote de segurança, algo relevante para quem foca no uso a longo prazo.

O A17 5G agora tem a traseira do seu corpo com aspectos mais premium, graças a presença do Polímero com reforço de fibra de vidro (PRFV), que dá mais suavidade ao toque e aparência de smartphone mais caro. O celular permanece com certificação IP54 de resistência à poeira e respingos d'água e ganhou um módulo de câmeras, em vez de lentes soltas. Isso garante maior semelhança com o modelo aos smartphones A36 5G e A56 5G.

Samsung Galaxy A17 chegou ao Brasil recentemente Imagem: Juliana dos Santos / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Qualidade da tela. A tela permanece igual em tamanho e qualidade. O painel é Super AMOLED de 6,7 polegadas e com taxa de atualização de 90 Hz. Para quem gosta de celular com tela grande, ele se mantém uma ótima opção, pois as cores são vívidas e o contraste é equilibrado. Ao usar em ambientes escuros, é perceptível que os pretos são mais profundos. A resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels) segue garantindo boa nitidez e fluidez, seja para jogos, filmes e séries, ou para simples navegabilidade.

Imagem: Juliana dos Santos / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Bateria equilibrada. A autonomia do aparelho se mantém estável e garante o uso equilibrado. Com 5.000 mAh, consegui aproveitar por mais de um dia, de forma moderada, sem recarga. Ao variar entre jogos, filmagens em Full HD, séries e navegação web via WiFi, o celular se mostrou eficaz, demonstrando que as otimizações de software estão alinhadas com o processador.

Desempenho. No capô, o processador Exynos 1330 foi mantido, e isso garante conforto na usabilidade, principalmente em atividades rotineiras do dia a dia, e até mesmo jogos como Asphalt 9 e Free Fire. Apesar de a Samsung também vender uma opção com 4 GB de RAM e 128 GB de espaço, a versão que testei do celular tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento; isso ajudou a ter uma experiência muito mais confortável do que a alcançada com o Galaxy A16 5G.

Câmeras principal e frontal. O Galaxy A17 5G tem três câmeras traseiras, wide, ultrawide e macro, criando a expectativa de versatilidade. A qualidade do sensor principal de 50 MP é honesta para a categoria. Mesmo nas condições em que a luz natural não é muito favorável, o celular entrega bom alcance dinâmico e HDR equilibrado.

A câmera frontal de 13 MP também me surpreendeu positivamente, porque conseguiu acertar o meu tom de pele e não forçou um pós-processamento para tal. O modo retrato erra um pouco no contorno, mas de maneira aceitável para um modelo de entrada.

Câmera frontal de 13 MP conseguiu acertar o meu tom de pele e não forçou um pós-processamento para isso Imagem: Juliana dos Santos / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Recursos adicionais. Uma das grandes novidades é que o Galaxy A17 5 é o primeiro modelo da linha de entrada a contar com recursos de IA. Apesar das limitações de hardware não permitirem mais funcionalidades, é possível usar o Circule Para Pesquisar e o Gemini Live, que são mais populares entre as funções com inteligência artificial e úteis no dia a dia da maioria dos usuários, seja para a pesquisa de textos, imagens ou informações complementares.

Outras funcionalidades relevantes são o NFC para pagamentos por aproximação, conexão 5G, entrada híbrida para dois chips, ou um cartão SIM e um cartão de memória microSD, leitor de digitais no botão de energia e Bluetooth 5.3, que é uma das versões mais recentes.

Pontos de atenção

Câmeras complementares. As câmeras ultrawide e macro possuem problemas de nitidez. O sensor para fotos amplas tem apenas 5 MP e o de fotos mais próximas possui 2 MP. Mesmo em cenários bem iluminados, você não terá bons resultados.

As câmeras complementares do Galaxy A17 não causaram boa impressão durante o teste Imagem: Juliana dos Santos / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Velocidade de recarga. Apesar de o celular ser compatível como o carregamento em 25 W, a Samsung disponibiliza na embalagem do produto apenas o adaptador de 15 W de potência. Com isso, o smartphone demora quase duas horas para carregar de 0 a 100%. Caso tenha em casa uma versão mais robusta de carregador, priorize utilizar para esperar menos tempo pela recarga.

Quem deve gostar?

O Galaxy A17 5G é um aparelho de entrada que se apoia em um design mais premium, atualizações prolongadas e tela de qualidade para se destacar. No entanto, o preço de lançamento o coloca numa zona delicada, pois ele briga diretamente com celulares intermediários mais robustos, como o Galaxy A56 e o Moto G84, que têm carregamento rápido de 33 W com o acessório na caixa.

Com preços de lançamento de R$ 1.699 (4 GB/128 GB) e R$ 1.849 (8 GB/256 GB), é preciso esperar alguns meses para que a compra se torne mais interessante. Caso contrário, você pagará o preço que o Galaxy A56 custa atualmente por um modelo com diversas características inferiores a ele.

Apesar de a versão 4G ser mais acessível, seu preço próximo aos R$ 1.400 faz com que seja necessário esperar um pouco para que o celular faça sentido aos consumidores que desejam um modelo bom bonito e barato. Por outro lado, é um celular que, quando abaixar de valor, será muito interessante para a compra.

