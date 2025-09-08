Rússia tem três vezes mais recursos na frente de batalha, afirma o Exército ucraniano

A Rússia tem pelo menos "três vezes mais" forças e recursos que a Ucrânia na frente de batalha, afirmou nesta segunda-feira (8) o comandante chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski.

"Atualmente, o inimigo tem três vezes mais forças e recursos. E, nos setores principais da frente de batalha, até quatro ou seis vezes" mais, afirmou Sirski em um comunicado publicado no Facebook, no qual apresenta um balanço do mês de agosto.

O comandante ucraniano também indicou que a Rússia utiliza uma tática "com pequenos grupos de infantaria que tentam infiltrar-se nos vilarejos, aproveitando o espaço entre as posições e evitando o combate direto".

As tropas russas avançaram no leste da Ucrânia ao longo do mês de agosto, mas em um ritmo ligeiramente mais lento que nos meses anteriores, segundo uma análise da AFP com base nos dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

Sirski, no entanto, celebrou um balanço "positivo".

"Tivemos que estabilizar a situação nas áreas mais ameaçadas (...) recuperando os territórios perdidos, protegendo nossas cidades dos mísseis e drones inimigos e lançando ataques em profundidade na Rússia", afirmou.

Ele acrescentou que as forças ucranianas retomaram o controle de 58 km² e diversas localidades.

As forças russas ocupam atualmente quase 20% do território da Ucrânia.

Dezenas de milhares de pessoas morreram em mais de três anos e meio de combates, o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

© Agence France-Presse