Rui diz que Tarcísio 'se perdeu' e pede pena diferenciada a líderes do 8/1

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, voltou a criticar hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelas falas durante os protestos de 7 de Setembro ontem, em São Paulo, e disse que avalia ser "razoável" penas diferenciadas para réus do 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Rui disse que Tarcísio "se perdeu completamente". "O que nós vimos ontem é uma pessoa, me desculpe, desequilibrada, atacando o ministro da Suprema Corte, atacando as instituições do país", disse o ministro, em entrevista à GloboNews nesta tarde.

Na Paulista, Tarcísio defendeu a anistia e atacou o STF (Supremo Tribunal Federal). Ontem, seu discurso foi o mais contundente em atos bolsonaristas e incluiu críticas diretas a Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".

Rui criticou a postura de Tarcísio, que não estaria à altura do cargo. "Isso não corresponde à tradição do que é um governo de São Paulo. É o maior estado do Brasil, o estado mais industrializado, o estado mais rico, sempre foi conduzido por governadores que tinham uma história, tradição de equilíbrio", criticou, citando o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

"Tarcísio, mais serenidade é importante, calma nessa hora", provocou o ministro. "Reconheço que você tem uma dívida [com Bolsonaro] enorme da sua eleição de governador, mas não pode se permitir sair agredindo instituições e ministros de Estado, porque isso significa atacar a democracia."

Tarcísio se tornou um dos articuladores da anistia em Brasília. Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), o governador viajou diversas vezes à capital federal nas últimas semanas. Na semana passada, foram 48 horas de articulações feitas com discrição.

As andanças irritaram o Planalto. Com Bolsonaro inelegível, a avaliação é que o governador tem se consolidado como principal antagonista do presidente Lula (PT) para a disputa de 2026.

Penas diferenciadas

Questionado sobre a anistia, ele disse ser contra, mas defendeu o debate de redução de algumas penas. "Conceitualmente, é razoável supor que você tenha penas diferenciadas pelo nível de envolvimento nos crimes cometidos. Alguém que participou da caminhada e, eventualmente, fez uma pichação ou coisa similar é um tipo de pena", disse.

Já outros, para ele, deveriam ter pena maior, sem citar nenhum nome específico. "Aquele que organizou, comprou arma, comprou munição e botou para fazer vigília contra ministro e presidente eleito, essas pessoas têm um nível de organização criminosa e comprometimento com crime muito maior", argumentou.

O ministro disse, no entanto, que isso deve ser feito pelo STF, não pelo Congresso. "Fazer no Congresso julgamento de redução de pena pretérita de coisa julgada eu acho que é abrir um precedente ruim. Por isso, se redução de pena houver, deve ser buscado com recursos no Supremo, nas instâncias judiciais, ou mesmo, se o arcabouço jurídico permitir, com alguma medida do presidente da República."

O julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado será retomado amanhã no STF. No relatório, o ministro Alexandre de Moraes citou 'coação' e tentativa de submeter STF aos Estados Unidos, sem nomear a família Bolsonaro.