Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

08/09/2025 06h21

Rick Davies, cantor e fundador do grupo britânico Supertramp, morreu no sábado (6) aos 81 anos, após uma batalha de mais de 10 anos contra um câncer, anunciou a banda no domingo. 

Davies fundou, em 1969 ao lado de Roger Hodgson, o Supertramp, um grupo de rock progressivo que se tornou conhecido pelo grande sucesso "Breakfast in America", que vendeu dezenas de milhões de cópias e ganhou dois prêmios Grammy. 

"Ele foi a voz e o pianista por trás das músicas mais icônicas do Supertramp, deixando uma marca indelével na história do rock", afirma a mensagem publicada na página do grupo nas redes sociais.

"Seus vocais emocionantes e seu toque inconfundível no Wurlitzer se tornaram o coração do som da banda", acrescentou o grupo.

Davies, nascido em 1944 em Swindon, no Reino Unido, morreu em sua residência em Long Island, nos Estados Unidos, segundo a imprensa.

O músico, que era cantor e tecladista, é o compositor de canções como "Goodbye Stranger" ou "Bloody Well Right".

Davies era o único membro fundador do Supertramp que permanecia na banda desde a saída de Hodgson em 1983. Em tese, ele não tinha o direito de interpretar as canções deste último no palco, como o sucesso "The Logical Song".

Em 2015, o cantor anunciou que sofria de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer na medula óssea, e iniciou um "tratamento agressivo" que obrigou o Supertramp a cancelar uma turnê europeia. 

A luta contra a doença nunca parou e o grupo não voltou a subir nos palcos.

