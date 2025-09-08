Topo

Quem é o 'Porquinho da Paulista', artista que foi atacado por homem com garfo

São Paulo

08/09/2025 15h55

Foi com uma fantasia inflável de porquinho que o artista de rua Jonathan de Jesus Oliveira viralizou nas redes sociais. Ele se apresenta em frente ao shopping Center 3, na Avenida Paulista. Neste domingo, 7, quando dançava ao lado de uma criança, ele foi atacado por um homem com um garfo. O agressor fazia parte da manifestação bolsonarista por conta do 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver ele golpear o porquinho ao menos três vezes.

O porquinho da paulista costuma cantar e dançar e reunir uma multidão para assistir as apresentações. No Instagram, já soma mais de 260 mil seguidores. "Eu criei uma conexão com o público com essa fantasia de porco. E essa sempre foi a ideia: me conectar com as pessoas."

Em um dos vídeos com maior visualização ele aparece cantando canta "Shake It Off", hit de Taylor Swift. Embora siga com o ponto fixo na Paulista, ele também já explorou outros lugares. Recentemente, foi ao Rio de Janeiro e dançou em cantou com os milhares de fãs da cantora Lady Gaga, que se apresentou à época em Copacabana.

O porquinho também caiu nas graças da publicidade e virou "garoto" propaganda de marcas de creme hidratante, sorvete entre outros.

Em abril, quando completou 30 anos, ele divulgou um vídeo agradecendo quem acompanha o trabalho e disse que vai continuar "levando um pouco de sorriso para as pessoas vestido de porquinho".

