'Quebra de recibo era quase prática de mercado', critica CEO da Pipo Saúde

A fraude conhecida como "quebra de recibo" era quase uma prática aceita no setor de saúde suplementar, criticou Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde, no "Divã de CNPJ", do UOL. Hoje, ela observa que existe maior fiscalização e conscientização sobre os riscos dessa conduta.

No Brasil, a quebra de recibo envolve manipular comprovantes médicos para obter reembolsos indevidos. Embora corretoras orientem empresas e funcionários, apenas operadoras e autoridades podem atuar criminalmente nesses casos, segundo Manoela.

Hoje, no Brasil, a gente está ganhando um pouco de consciência, como sociedade, que a prática da quebra de recibo é fraudulenta, mas, até poucos anos atrás, era quase uma prática de mercado. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

A Pipo Saúde é uma startup cujo objetivo é facilitar e baratear a contratação de planos de saúde e seguros por empresas. Manoela explicou que, em casos de fraude, a empresa atua como intermediária neutra, orientando colaboradores, mas sem poder de autuação. Operadoras, sim, podem abrir processos criminais contra quem frauda.

"A Pipo ou qualquer outra corretora está muito no lugar de intermediária, de ajuda, de um alinhamento de interesse entre as partes, mas sem ter, por exemplo, a capacidade de autuar", afirmou ela.

'Funcionário improdutivo é pior do que afastado', diz Manuela Mitchell

O presenteísmo, termo usado para descrever o funcionário que está fisicamente presente, mas improdutivo, pode ser mais prejudicial do que o afastamento por saúde mental. É o que também defendeu a economista.

De acordo com ela, empresas brasileiras enfrentam desafios crescentes com esse fenômeno, em que o colaborador comparece ao trabalho, mas tem baixa produtividade devido a fatores como estresse, solidão e sobrecarga digital e financeira.

Segundo Manoela, após a pandemia, aumentaram tanto afastamentos por saúde mental quanto casos de presenteísmo. O tema, diz ela, exige abordagens integradas entre RH e lideranças.

"Saúde mental tem impactado muito as empresas, principalmente quando elas olham para afastamentos. Então, o número de afastamentos por saúde mental quando a gente olha para INSS e atestado, tem aumentado muito. E isso faz com que a empresa precise contratar funcionários temporários para lidar com essa falta", afirmou ela.

Uma segunda coisa que é mais difícil de medir, mas eu acredito muito que isso é até pior do que a falta, é aquela sensação de média produtividade. 'Tô no trabalho, mas meio que não faço nada', que é o que a gente chama de presenteísmo. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

Para a CEO da Pipo Saúde, as empresas têm ganhado mais consciência sobre o assunto. "Mas eu ainda não acho que a gente, como sociedade, acertou qual é a solução para esse problema, porque é multifatorial".

Apesar de o problema ser antigo, Manoela considera que o debate sobre o assunto é recente.

"As pessoas estão com uma carga cognitiva alta, porque elas trabalham de casa, aí tem o WhatsApp do trabalho, o WhatsApp da vida pessoal, a mensageria corporativa, como Teams e Slack, as tarefas do trabalho...Essa carga cognitiva em excesso, junto com problemas de caráter pessoal, às vezes com tempo de locomoção em excesso, com solidão aumentando, estão levando a gente pra um lugar bem desafiador", disse ela.

O que me deixa otimista é que eu acho que pelo menos a gente está falando sobre isso agora. Esse problema não é novidade, mas antes a gente meio que fingia, falava que era mimimi, que as pessoas não estavam sentindo . Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

