Quatorze morrem no Nepal em protesto da "Geração Z" contra proibição de redes sociais

Por Gopal Sharma

KATHMANDU (Reuters) - Distúrbios mataram pelo menos 14 pessoas e feriram dezenas na capital do Nepal nesta segunda-feira, informou a TV estatal, quando a polícia disparou gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes que tentavam invadir o Parlamento, irritados com o fechamento das mídias sociais e com a corrupção.

Alguns manifestantes forçaram a entrada no complexo do Parlamento ao romper uma barricada, disse uma autoridade local, incendiando uma ambulância, atirando objetos contra a polícia de choque e transportando os feridos para o hospital em motos.

"A polícia está atirando indiscriminadamente", disse um manifestante à agência de notícias ANI. "(Eles) dispararam balas que não me acertaram, mas atingiram um amigo que estava atrás de mim. Ele foi atingido na mão."

Mais de 50 pessoas ficaram feridas, informou a Nepal Television.

Não houve confirmação oficial sobre mortes e feridos e a Reuters não pôde verificar os números de forma independente.

Ekram Giri, porta-voz do Parlamento, afirmou que alguns manifestantes entraram nas instalações, mas não no prédio principal, e foram expulsos pela polícia.

Os organizadores dos protestos, que se espalharam por outras cidades do país no Himalaia, chamaram-nos de "manifestações da Geração Z". Eles dizem que os protestos refletem a frustração generalizada dos jovens com o governo e a raiva em relação às suas políticas.

"Este é o protesto da nova geração no Nepal", disse outro manifestante à ANI.

Uma decisão do governo de bloquear o acesso a várias plataformas de mídia social, incluindo o Facebook, na semana passada, alimentou a ira entre os jovens. Cerca de 90% dos 30 milhões de habitantes do Nepal usam a internet.

As autoridades disseram que impuseram a proibição porque as plataformas não se registraram com as autoridades em uma repressão ao uso indevido, incluindo contas falsas de mídia social usadas para espalhar discursos de ódio e notícias falsas, e cometimento de fraudes.

A polícia recebeu ordens para usar canhões de água, cassetetes e balas de borracha para controlar a multidão e o Exército foi enviado para a área dos protestos para reforçar os agentes da lei, disse Muktiram Rijal, porta-voz do escritório distrital de Katmandu, à Reuters.

Ele disse que o toque de recolher, que permanecerá em vigor até as 22h, horário local, foi estendido à área de Singha Durbar, em Katmandu, que inclui o gabinete do primeiro-ministro e outros prédios do governo.