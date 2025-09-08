Quarenta e cinco soldados colombianos são libertados em região de tráfico de drogas, diz Exército

(Reuters) - Quarenta e cinco soldados colombianos detidos em uma área de tráfico de drogas no oeste do país foram libertados, informou o Exército colombiano nesta segunda-feira, pondo fim ao mais recente de uma série de incidentes do tipo atribuídos pelo governo aos rebeldes, que rejeitam um acordo de paz de 2016.

A Força Aérea colombiana recuperou os soldados "sem incidentes" e todos foram devolvidos "sãos e salvos", disse a terceira divisão do Exército colombiano no X.

O ministro da Defesa, Pedro Sanchez, informou no fim do domingo que os soldados eram mantidos por cerca de 600 pessoas em El Tambo, no departamento montanhoso de Cauca, no oeste da Colômbia.

Detenções de soldados, muitas vezes por comunidades locais que o governo diz serem pressionadas por rebeldes, não são incomuns, e incidentes recentes terminaram com libertação de soldados ilesos.

"O sequestro das tropas constitui uma grave violação dos direitos humanos e do direito internacional humanitário", escreveu a divisão do Exército no X.

No domingo, Sanchez havia culpado os rebeldes comandados por um dissidente conhecido como Ivan Mordisco e exigiu a libertação imediata dos soldados.

O conflito armado interno da Colômbia, que já dura seis décadas, entre o governo, guerrilheiros de esquerda, paramilitares de direita e traficantes de drogas, já matou mais de 450.000 pessoas.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta em Bogotá, Deisy Buitrago em Caracas e Stefanie Eschenbacher na Cidade do México)