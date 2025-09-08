Topo

Punido na Leagues Cup, Suárez é suspenso por mais 3 jogos na MLS

08/09/2025 15h44

O atacante uruguaio Luis Suárez foi suspenso nesta segunda-feira (8) por três jogos na MLS, uma punição que se soma à de seis jogos na Leagues Cup, cuja final foi marcada por uma confusão entre jogadores do Inter Miami e Seattle Sounders.

Após a partida, disputada no dia 31 de agosto, Suárez, do Inter, cuspiu em um membro da comissão técnica do Seattle, que venceu por 3 a 0.

O uruguaio de 38 anos "cumprirá suspensão em 13 de setembro (quando o Inter jogará contra o Charlotte FC), 16 de setembro (contra o Seattle Sounders) e 20 de setembro (contra o DC United)", diz um comunicado da liga norte-americana.

Até o momento, o Inter Miami não deu indícios de que irá recorrer contra a suspensão.

Por sua vez, Steven Lenhart, membro da comissão técnica do Seattle Sounders, também envolvido na confusão, perdeu sua credencial para o restante da temporada da MLS, incluindo os playoffs.

Lenhart, que foi suspenso por cinco jogos da Leagues Cup, não poderá acessar o vestiário nem estar próximo dos jogadores em dias de jogos. Uma nova solicitação de credencial será avaliada antes do início da temporada 2026.

Além disso, o Seattle Sounders recebeu uma multa, cujo valor não foi divulgado, por apropriação indevida de credenciais.

