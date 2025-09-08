Topo

Notícias

Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 passa de 2,19% para 2,16%

Brasília

08/09/2025 08h58

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 diminuiu levemente, de 2,19% para 2,16%. Um mês antes, era de 2,21%. Considerando apenas as 42 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa subiu de 2,18% para 2,20%.

O Banco Central (BC) aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também oscilou para baixo, de 1,87% para 1,85%. Um mês antes, era de 1,87%. Considerando só as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,90% para 1,94%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,89% para 1,88%. Quatro semanas antes, era de 1,93%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2%, pela 78ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Léo do Moinho usava catadores e propina para movimentar drogas na favela

Espanha anuncia medidas contra o 'genocídio' em Gaza e Israel a acusa de ser 'antissemita'

Oficial da PM agenciava esquema de criptoativos e tinha lista de propina

Derrota eleitoral de Milei em principal província da Argentina afeta economia e complica governabilidade

Quatorze morrem no Nepal em protesto da "Geração Z" contra proibição de redes sociais

Ataque em Jerusalém deixa ao menos 6 mortos

Presidente chinês pede aos países do Brics que resistam ao protecionismo

Tarcísio tem 38% e Lula 34% em cenário de eleição presidencial em SP, diz pesquisa AtlasIntel

Com apelos sobre Gaza, papa Leão mostra estilo diplomático discreto, mas robusto

Estudantes brasileiros sofrem com valor do aluguel em Portugal

França enfrenta mais turbulência com governo à beira do colapso antes do voto de confiança