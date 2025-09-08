Topo

Notícias

Produção industrial da Alemanha cresce 1,3% em julho ante junho

São Paulo

08/09/2025 07h07

A produção industrial da Alemanha cresceu 1,3% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 8, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio levemente acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1,2% no período. Na comparação anual, a produção da indústria alemã avançou 1,5% em julho. O dado de junho foi revisado para queda mensal de 0,1%, de recuo de 1,9%.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Aeroporto de Guarulhos passa a usar scanner e detector de explosivos

Kremlin diz que sanções nunca forçarão Rússia a mudar de rumo

Ataque a tiros em ponto de ônibus de Jerusalém deixa 6 mortos

Crise política aumenta na França com a provável queda do governo

Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo

Na média, STF deve fixar penas entre 25 e 30 anos

Operação do MP-SP e da PM mira chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho

Sete são presos em operação contra suspeitos de tráfico na favela do Moinho

Ministro israelense ameaça 'aniquilar' Hamas caso movimento não se renda

Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF

Alto Comissário da ONU denuncia 'retórica genocida' de Israel sobre Gaza