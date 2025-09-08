Topo

Notícias

Presidente da Bolívia é denunciado por abandono de mulher grávida

08/09/2025 20h39

Uma mulher denunciou o presidente de Bolívia, Luis Arce, por tê-la abandonado quando estava grávida em 2024, informou nesta segunda-feira (8) o Ministério Público, um caso perante o qual o governante prevê se defender, embora não tenha confirmado nem negado a acusação.

"O que se pode estabelecer é a existência de uma denúncia [...], conforme foi advertido em alguns meios de comunicação", disse à imprensa local Osvaldo Tejerina, procurador departamental de Cochabamba (centro). Nessa localidade foi apresentado o recurso por crime de abandono de mulher grávida.

A denunciante é uma ex-funcionária de um escritório jurídico do governo Arce. Na denúncia, à qual a AFP teve acesso, a suposta afetada indica que, em 2024, informou ao presidente de 61 anos que estava esperando um filho seu.

Arce "negou a paternidade" e "nos deixou completamente sozinhos e abandonados à nossa sorte", diz o depoimento realizado pela mulher perante o Ministério Público.

O presidente boliviano não se referiu diretamente nesta segunda à autenticidade dos fatos denunciados.

"Não recebemos nenhuma notificação sobre esse tema", disse o governante, entrevistado pela imprensa local.

"Assim que chegar até nós, vamos nos defender com toda a normativa legal correspondente e com nossos advogados particulares, porque se trata de um assunto pessoal", acrescentou.

O crime de abandono de mulher grávida tem pena de até três anos de prisão na legislação boliviana. 

O procurador Tejerina anunciou que o caso será mantido "em sigilo" e evitou dar mais informação.

Luis Arce assumiu o poder na Bolívia em 2020, através da formação política de esquerda Movimento Ao Socialismo (MAS). Contudo, ele desistiu de concorrer à reeleição e deixará o cargo máximo do país em novembro.

O presidente é casado e tem três filhos.

gta-jac/val/rpr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Flotilha com ajuda para Gaza diz que barco foi 'atingido' por possível drone

Lula denuncia presença militar dos EUA no Caribe, Venezuela blinda fronteira

Xi Jinping apoia cooperação mais estreita com Coreia do Norte, diz KCNA

OpenAI apoia animação com IA para estrear em Cannes

Quarenta e cinco soldados colombianos são libertados em região de tráfico de drogas, diz Exército

Presidente da Bolívia é denunciado por abandono de mulher grávida

The Guardian faz perfil de Moraes: 'Juiz que inspira amor e ódio'

Manicure, 'reservada': quem era mulher esquartejada em Porto Alegre

Secretário de Defesa dos EUA diz aos marinheiros em Porto Rico: isso não é treinamento

Itália vence Israel no fim e respira nas Eliminatórias; Suécia se complica

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia