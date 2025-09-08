Topo

Práticas econômicas devem ser justas e beneficiar a todos, diz ministro das Relações Exteriores da Índia

08/09/2025 11h41

MUMBAI (Reuters) - É imperativo para o mundo que as práticas econômicas sejam justas, transparentes e para o benefício de todos, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, em uma cúpula virtual do Brics nesta segunda-feira.

"O mundo exige abordagens construtivas e cooperativas para promover um comércio que seja sustentável", disse Jaishankar em comentários publicados pelo Ministério das Relações Exteriores da Índia. "O aumento das barreiras e a complicação das transações não ajudarão. Tampouco a vinculação de medidas comerciais a questões não comerciais."

(Reportagem de Sudipto Ganguly)

