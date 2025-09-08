Topo

Notícias

Bandeiras da Inglaterra se espalham pelo país e deixam imigrantes em alerta

Bandeiras do Reino Unidos penduradas em uma ponte, em 22 de agosto de 2025 Imagem: REUTERS/Temilade Adelaja
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

08/09/2025 11h53

As bandeiras da Cruz de São Jorge e do Reino Unido proliferaram pelas ruas da Inglaterra nas últimas semanas, em uma suposta campanha para mostrar "orgulho nacional". Outros temem, no entanto, que seja parte crescente do sentimento anti-imigração no país.

O que aconteceu

As bandeiras surgiram a partir de julho, em um verão politicamente carregado na Grã-Bretanha. Com a pauta sobre imigrantes em alta, o rastreador de sentimento mensal YouGov mostrou que, nos últimos dois meses, a imigração ultrapassou a pauta econômica como a maior preocupação dos eleitores.

Essas bandeiras agora estão por toda parte, em cidades, vilas e aldeias da nação. Grupos políticos conservadores fazem publicações diárias nas redes sociais incentivando apoiadores a fazerem o hasteamento em lugares públicos. "O povo britânico está se unindo. A operação 'Levante as Cores' cresce a cada dia", diz uma publicação de um deles, o Turning Point UK.

Os símbolos nacionais geralmente ficavam pendurados em prédios públicos, mas era raro que aparecessem fora de eventos esportivos, reais ou militares. "É a nossa bandeira, deveríamos ter orgulho de hasteá-la", disse Livvy McCarthy, uma bartender de 32 anos, ao passar por uma faixa de pedestres pintada para se assemelhar à bandeira inglesa, em Londres. "Todos os outros países podem fazer o mesmo, então qual é o problema?", falou à Reuters.

Movimento tem sido apoiado por políticos conservadores e até pelo magnata Elon Musk. Nigel Farage, membro do parlamento do Reino Unido e ex-ativista da campanha pelo Brexit, foi um dos que aprovaram. Ele costuma ser crítico à imigração. ''Os imigrantes ilegais têm mais direitos que o povo de Essex'', afirmou em agosto, dizendo que seu partido acabaria com isso.

'Recuperar a cultura inglesa'

Apesar do discurso de orgulho nacional, o levante coincidiu com uma onda de protestos anti-imigração. As manifestações ocorreram em frente a hotéis que abrigam requerentes de asilo no país e foram desencadeadas, em parte, depois que um imigrante etíope hospedado ao norte de Londres foi acusado de agressão sexual no mês passado. Ele nega a acusação.

Um britânico afirmou que as bandeiras têm o objetivo de "recuperar a cultura inglesa". "Estamos vendo mais de outras culturas do que da nossa agora", disse Jason, de 25 anos, à Reuters, sem querer revelar seu sobrenome.

Enquanto isso, aqueles de comunidades migrantes se preocupam com a suposta "demonstração de patriotismo". "A preocupação vem do fato de que, se a situação piorar, pode se transformar em outra coisa", disse Stanley Oronsaye, um trabalhador de 52 anos da Nigéria e morador da Isle of Dogs, em Londres. "É preocupante quando o nacionalismo assume um tom diferente", disse à Reuters.

Um porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer reconheceu que alguns querem usar as bandeiras para causar conflitos. Questionado sobre o movimento, o homem disse que, ao mesmo tempo, o governo reconhecia a frustação das pessoas com a economia e as pressões que a imigração ilegal estava exercendo sobre a comunidade local.

No passado britânico, as bandeiras já foram usadas por movimentos extremistas. Na década de 1970, a bandeira da União foi adotada como símbolo pelo partido de extrema direita Frente Nacional, que promovia abertamente visões de supremacia branca. A bandeira da Cruz de São Jorge, o santo padroeiro da Inglaterra, também era brandida por torcedores de futebol ingleses e grupos de extrema direita.

*Com informações da Reuters

