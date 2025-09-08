Plataforma de venda de ingressos StubHub prevê avaliação de até US$ 9 bilhões em IPO nos EUA

(Reuters) - A StubHub, apoiada pela Madron Partners, está mirando uma avaliação de até US$ 9,2 bilhões em sua oferta pública inicial nos EUA, disse a revendedora de ingressos na segunda-feira, tornando-se a mais recente empresa a retomar os planos de listagem adiados em abril devido à incerteza tarifária.

A empresa pretende vender cerca de 34 milhões de ações, com preços entre US$ 22 e US$ 25 cada, para arrecadar até US$ 851 milhões.

Mercados de ações aquecidos e lucros robustos no setor de tecnologia desencadearam uma recuperação há muito esperada no mercado de IPOs neste outono, depois que a incerteza da política comercial dos EUA forçou uma série de empresas, incluindo a StubHub, a adiar os planos de listagem no início do ano.

A fintech sueca Klarna e a exchange de criptomoedas Gemini, apoiada pelos gêmeos Winklevoss, estão entre as empresas que se preparam para abrir o capital em Nova York no final desta semana.

Em um mercado de IPOs liderado por empresas de criptomoedas e outras empresas de tecnologia, a estreia da StubHub pode ser um barômetro do apetite dos investidores por empresas focadas no consumidor, que tendem a ser mais sensíveis a crises macroeconômicas.

O setor de eventos ao vivo se beneficiou de uma explosão na preferência do consumidor por experiências e entretenimento fora de casa.

As vendas recordes de ingressos para shows, como as vistas na turnê "Cowboy Carter" da cantora Beyoncé neste verão, impulsionaram as receitas da controladora da rival Ticketmaster, a Live Nation Entertainment. .

A StubHub foi cofundada em 2000 por Jeff Fluhr e o atual CEO Eric Baker, que inicialmente deixou a empresa e lançou a viagogo, uma revendedora de ingressos rival, na Europa em 2006.

Baker saiu do StubHub antes de sua venda de US$ 310 milhões para a empresa de comércio eletrônico eBay , concluído em 2007. Mais de uma década depois, em 2020, a viagogo comprou o StubHub do eBay por US$ 4,05 bilhões.

O mercado de ingressos da StubHub permite que os fãs comprem ingressos para eventos ao vivo, com mais de 40 milhões de ingressos vendidos em sua plataforma em 2024, de mais de 200 países.

A Madron Partners é sua maior acionista e a empresa, também apoiada pela empresa de capital de risco Bessemer Venture Partners, é um dos maiores mercados secundários de venda de ingressos para eventos ao vivo no mundo todo.

A StubHub pretende ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "STUB".

JPMorgan e Goldman Sachs são os principais subscritores.

(Reportagem de Ateev Bhandari e Arasu Kannagi Basil em Bengaluru)