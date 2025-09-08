Topo

Notícias

Plantio de soja da safra 2025/2026 começa em pontos isolados do PR, diz AgRural

08/09/2025 14h36

São Paulo, 8 - O plantio da safra brasileira de soja 2025/26 já começou no Brasil, mas ainda está restrito a áreas muito pontuais do Paraná. Até a quinta-feira, 4, essas áreas isoladas representavam apenas 0,02% da área total estimada para o Brasil, de acordo com levantamento da AgRural. Um ano atrás, a semeadura ainda não havia começado.Milho verãoO plantio da primeira safra de milho da temporada 2025/26, o milho verão, atingiu na quinta-feira passada 12% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, em comparação com 7% uma semana antes e 15% no mesmo período do ano passado (safra 2024/25), de acordo com dados da AgRural. Os trabalhos continuam concentrados nos três Estados do Sul e puxados especialmente pelas áreas com melhor umidade e temperaturas mínimas mais altas.

