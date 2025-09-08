Pfizer e sua parceira BioNTech afirmam que vacina atualizada contra Covid apresenta melhor resposta imunológica

(Reuters) - A Pfizer e sua parceira BioNTech disseram nesta segunda-feira que sua vacina atualizada contra a Covid-19 mostrou uma resposta imunológica aumentada em adultos com 65 anos ou mais, bem como naqueles com idade entre 18 e 64 anos com pelo menos uma condição de risco subjacente.

Dados preliminares de um estudo em estágio final em andamento mostraram um aumento de pelo menos quatro vezes nos níveis de anticorpos neutralizantes LP.8.1- após o recebimento da vacina atualizada contra a Covid-19, disseram as empresas.

Um total de 100 adultos foram incluídos no estudo.

Esse estudo foi realizado para fornecer informações adicionais sobre os efeitos imunológicos da vacina e não se destina a substituir os compromissos pós-comercialização solicitados pelo órgão regulador de saúde dos Estados Unidos.

(Reportagem de Sriparna Roy, em Bengaluru)