Petróleo fecha em alta após Opep+ optar por um aumento modesto da produção

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, recuperando parte das perdas da semana passada, depois que o grupo de produtores Opep+ optou por um aumento modesto da produção e os investidores precificaram a possibilidade de mais sanções contra o petróleo russo.

A Opep+ sinalizou planos para aumentar ainda mais a produção a partir de outubro, mas a quantidade foi menor do que alguns analistas haviam previsto. A Reuters informou no início deste mês que os membros estavam considerando outro aumento.

"O mercado havia se antecipado em relação a esse aumento da Opep+", disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank. "Hoje estamos vendo uma reação clássica de vender o boato e comprar o fato."

O petróleo Brent subiu US$0,52, ou 0,79%, para $66,02 por barril, enquanto o petróleo bruto WTI subiu US$0,39, ou 0,63%, para US$62,26 por barril.

Ambos os índices de referência tinham subido mais de US$ 1 no início da sessão de segunda-feira. Os preços caíram mais de 2% na sexta-feira, já que um relatório fraco sobre empregos nos EUA. diminuiu as perspectivas para a demanda de energia. Eles perderam mais de 3% na semana passada.

A OPEP+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além da Rússia e outros aliados, concordou no domingo em aumentar ainda mais a produção de petróleo a partir de outubro.

Os oito membros da Opep+ aumentarão a produção a partir de outubro em 137.000 barris por dia. Isso, no entanto, é muito menor do que os aumentos de cerca de 555.000 bpd em setembro e agosto e de 411.000 bpd em julho e junho.

MAIS SANÇÕES À RÚSSIA?

O presidente dos EUA , Donald Trump, disse no domingo que está pronto para passar para uma segunda fase de sanções contra a Rússia, o mais próximo que chegou de sugerir que está prestes a aumentar as sanções contra Moscou ou seus compradores de petróleo por causa da guerra na Ucrânia.

"As expectativas de uma oferta mais restrita devido às possíveis novas sanções dos EUA contra a Rússia também estão dando suporte", disse Toshitaka Tazawa, analista da Fujitomi Securities.

Novas sanções aos compradores de petróleo russo podem interromper os fluxos de petróleo bruto, disse Frederic Lasserre, chefe global de pesquisa e análise da trader de energia Gunvor, na segunda-feira.

A Rússia lançou seu maior ataque aéreo da guerra da Ucrânia no fim de semana, incendiando o principal prédio do governo no centro de Kiev e matando pelo menos quatro pessoas, disseram autoridades ucranianas.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Anna Hirtenstein em Londres. Reportagem adicional de Yuka Obayashi)