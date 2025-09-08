Pena alta deve fazer Moraes pedir regime fechado a Bolsonaro, diz advogado

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode começar a cumprir pena em regime fechado se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal devido ao tamanho da pena, afirma Marcelo Crespo, advogado e coordenador do curso de Direito da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Crespo, crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada, que somam penas elevadas, normalmente levam o condenado ao regime fechado, salvo exceções previstas em lei, como idade avançada ou doença grave. O julgamento do chamado "núcleo crucial" da trama golpista será retomado amanhã.

A primeira coisa é avaliar qual será o tamanho da pena para cada um dos crimes. Supondo que seja a pena máxima, será em torno de 46 anos, como a imprensa vem falando. Esse montante, e ainda que fosse metade disso, faz com que o regime inicial de cumprimento seja fechado, como regra.

Regime fechado é o cumprimento em presídio. Nossa lei de execução penal prevê também regimes semiaberto e aberto, mas o Brasil nunca investiu em casa de albergado. A alternativa para casos excepcionais, como doença, é a prisão domiciliar. Marcelo Crespo, advogado

Crespo explica que, para Bolsonaro cumprir prisão domiciliar, a defesa teria que apresentar argumentos robustos, como problemas de saúde, que justifiquem o pedido ao relator Alexandre de Moraes.

Passou-se a ter uma interpretação para alguns casos, como mulheres grávidas e pessoas doentes, para haver uma flexibilização para esses condenados estarem no regime domiciliar. Para resumir a história: há a condenação, o montante da pena e também o regime da pena precisa ser especificado no voto do relator. Moraes precisa dizer como entende que essa pena deve ser cumprida. Marcelo Crespo, advogado

'Voto de Moraes detalha pena e pode absolver réus', diz Crespo

Marcelo Crespo avalia que o ministro Alexandre de Moraes pode propor condenação, absolvição ou penas diferenciadas conforme o papel de cada réu, seguindo critérios do Código Penal.

Tudo vai depender do voto do ministro Alexandre de Moraes. Pode fazer um voto que a gente imagina que vai ser bastante extenso, porque vai retratar o que aconteceu no processo até agora. Marcelo Crespo, advogado

Divergência no STF pode gerar novo recurso, avalia Marcelo Crespo

Uma eventual discordância entre ministros durante o julgamento pode abrir espaço para embargos infringentes, recurso que adia a execução da pena, segundo Crespo.

Se houver uma divergência dos votos, pode existir um recurso que chamamos de embargos infringentes. Significa o seguinte: alguém votou condenando e outro votou absolvendo; então esse recurso vai ser aberto para outros magistrados passarem a julgar. Marcelo Crespo, advogado

