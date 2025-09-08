Topo

Notícias

Paulistanos ligam falta de tempo a deslocamentos

São Paulo

08/09/2025 08h40

Para 78% da população paulistana, os deslocamentos pela cidade são os fatores que mais contribuem para a falta de tempo no cotidiano. O índice supera de longe a demora no transporte público (49%), as filas em serviços (44%) e os cuidados domésticos (31%) como outras razões para a sensação de falta de tempo.

Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo feito pelo Instituto Locomotiva, com apoio da Uber, na cidade de São Paulo. A pesquisa ouviu 1,5 mil pessoas, entre elas 400 moradores de favelas, no período de maio a junho. A margem de erro para a amostra da população geral é de 3 pontos porcentuais.

A pesquisa, intitulada Valorização do Tempo em São Paulo: Angústias e Demandas da População, mostra que o tempo livre é tão relevante quanto a renda mensal: 60% dos entrevistados concordam com a frase "Eu preferiria ter uma hora livre a mais por dia a uma renda 10% maior". E o estudo mostra que entre as pessoas de 30 a 49 anos o porcentual de concordância com a afirmação chega a 65%.

Conforme o levantamento, sete em cada dez paulistanos sentem que o tempo gasto no trânsito atualmente atrapalha outras atividades importantes. Embora seja uma realidade para a maioria dos paulistanos, a falta de tempo afeta com mais intensidade mulheres, negros e pobres.

Além disso 76% dos entrevistados concordam com a frase "Falta tempo no meu dia a dia" (isso equivale atualmente a 7,6 milhões de pessoas na capital paulista). E 85% já chegaram atrasados ou perderam compromissos por causa de problemas de deslocamento na cidade.

"O que o estudo nos mostra é que os desafios de mobilidade enfrentados pelos moradores de favelas vão muito além das dificuldades com o transporte público. Eles se deparam com a infraestrutura local, falta de acesso às grandes redes de transporte e trajetos que muitas vezes não funcionam para eles", analisa Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

MOTOTÁXI. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o transporte remunerado por motos. Nove em cada dez consideram o modal importante em áreas da cidade com pouca oferta de transporte público. A enquete foi feita antes de o Tribunal de Justiça ter declarado inconstitucional o decreto que proíbe o transporte de passageiros por moto.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Com apelos sobre Gaza, papa Leão mostra estilo diplomático discreto, mas robusto

França enfrenta mais turbulência com governo à beira do colapso antes do voto de confiança

Líderes do Brics se reúnem virtualmente em meio a tensões com Trump

Começa julgamento de anestesista acusado de envenenar 30 pacientes na França

Território em troca de paz? O que os habitantes do Donbass pensam sobre isso

Funcionários do metrô de Londres fazem greve por melhores salários

Amanda Klein: 'Na Paulista, Tarcísio se transforma em Bolsonaro'

Governo publica MP que libera R$ 12 bi para renegociação de dívidas de produtores

Terra natal de Giorgio Armani celebra funeral do estilista de maneira íntima

Com Lula e Motta, mas sem o STF, desfile tem grito de 'sem anistia'

Relatório lista crimes de guerra em larga escala no Sudão 