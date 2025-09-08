Partido peronista da Argentina vence eleições na província de Buenos Aires

Topo

BUENOS AIRES (Reuters) - O partido peronista de oposição da Argentina triunfou no domingo nas eleições legislativas na importante província de Buenos Aires, deixando o partido governista do presidente Javier Milei em um distante segundo lugar, segundo a contagem oficial provisória.

O candidato de centro-esquerda Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires e membro do Partido Justicialista, conseguiu ficar à frente do Partido Libertário, de Milei, nas eleições.

Com base nas contagens oficiais provisórias, os peronistas obtiveram 46,8% dos votos em toda a província, enquanto o candidato do partido de Milei obteve 33,8%, com 82,2% dos votos apurados.

Milei vem enfrentando uma pressão cada vez maior por causa de um escândalo de suborno e uma crescente inquietação com relação aos gastos públicos, enquanto entra em um período eleitoral decisivo que pode definir o controle de seu governo sobre o poder.

Milei reafirmou suas políticas libertárias no domingo, depois de reconhecer a derrota na província.

"O curso não mudará, será redobrado", disse o presidente, falando da sede provincial de sua coalizão, com foco no equilíbrio fiscal, abertura econômica e controle da inflação.

