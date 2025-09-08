Participação de mercado da Tesla nos EUA alcança nível mais baixo desde 2017

San Francisco (Reuters) - A participação de mercado da Tesla nos Estados Unidos chegou a mínimas de quase oito anos em agosto, com os compradores optando por veículos elétricos de uma gama crescente de concorrentes em detrimento da linha envelhecida oferecida pela empresa do CEO Elon Musk, de acordo com dados da empresa de pesquisa Cox Automotive compartilhados exclusivamente com a Reuters.

O declínio destaca a ameaça representada pelo aumento dos incentivos às vendas de veículos elétricos por parte das montadoras em um momento difícil para o setor. Analistas esperam que o aumento nas vendas de veículos elétricos continue até setembro nos Estados Unidos, caindo então quando os créditos fiscais federais expirarem no final do mês, aumentando a pressão financeira sobre a Tesla e outras montadoras.

A Tesla, que já deteve mais de 80% do mercado de veículos elétricos dos EUA, foi responsável por 38% do total de vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos em agosto, a primeira vez que ficou abaixo da marca de 40% desde outubro de 2017, quando estava aumentando a produção do Model 3, seu primeiro carro para o grande público, de acordo com dados iniciais da Cox.

Enquanto outras montadoras estão lançando novos EVs, a Tesla voltou seu foco para a construção de robotáxis e robôs humanoides, atrasando e cancelando planos para modelos de veículos elétricos mais baratos.

Grande parte da avaliação de trilhões de dólares da Tesla depende dessa aposta. O conselho da empresa propôs na sexta-feira um pacote de pagamento sem precedentes de US$1 trilhão para Musk que, além de outros marcos operacionais, está atrelado ao aumento do valor da Tesla para US$8,5 trilhões na próxima década.

Por enquanto, o negócio de automóveis da Tesla continua sendo sua principal fonte de dinheiro. Seu último modelo novo foi o Cybertruck, lançado em 2023, que não obteve o mesmo sucesso do sedã médio Model 3 ou do SUV médio Model Y. A Tesla atualizou o Model Y, que já foi o carro mais vendido do mundo, mas as mudanças não corresponderam às expectativas, e a Tesla está a caminho de um segundo ano de queda nas vendas.

"Sei que eles estão se posicionando como uma empresa de robótica e IA. Mas quando você é uma empresa de automóveis, quando você não tem novos produtos, sua participação começará a diminuir", disse Stephanie Valdez Streaty, diretora de insights do setor da Cox, em uma entrevista à Reuters.

(Reportagem de Abhirup Roy em San Francisco)