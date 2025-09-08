França derruba quarto premiê em dois anos após novo voto de confiança

O premiê da França, François Bayrou, foi deposto hoje pelo parlamento do país após ser derrotado em um voto de confiança.

O que aconteceu

Queda de Bayrou marca a quarta destituição de um premiê do país em dois anos. Ele assumiu o cargo após a derrota do conservador Michel Barnier.

Premiê deixou a Assembleia Nacional sem fazer qualquer pronunciamento após sua derrota e deve pedir demissão amanhã. Segundo fala dada por fontes ligadas a François à agência de notícias AFP, ele deve entregar o pedido pessoalmente a Macron.

Queda do primeiro-ministro acontece dois dias antes de jornada de protestos marcada por diversos setores. Com o lema "vamos bloquear tudo", o movimento promete uma série de paralisações em todo o país. Apesar de afirmar ser apolítico, o movimento foi puxado pela primeira vez pelo grupo Les Essentiels France, que costuma a ter acenos anti-União Européia e contrários ao governo de Macron.

Agora, o presidente Emmanuel Macron vai ter que buscar um novo chefe de governo para conduzir um orçamento pelo Parlamento. A França enfrenta uma forte pressão para sanar suas finanças, com o déficit do ano passado quase o dobro do limite imposto pela União Europeia de 3% da produção econômica e a dívida pública em 113,9% do PIB.

Até o momento, Macron descartou a possibilidade de dissolver o Parlamento, como fez no ano passado. A França está mergulhada em uma crise política desde uma eleição antecipada, que resultou em um Parlamento ainda mais dividido.

A aliança do próprio Macron, já sem maioria desde 2022, viu seus números caírem ainda mais, enquanto o Reunião Nacional, anti-imigração e de extrema-direita, emergiu como o maior partido. Uma coalizão frouxa de partidos de esquerda, agora profundamente dividida, surgiu como o maior bloco. Nenhum campo tem maioria.

Chefe do grupo da extrema-direita, Marine Le Pen atribui a crise ao presidente Macron. "Essa crise foi provocada e alimentada pelo presidente Emmanuel Macron e por todos aqueles que o serviram", afirmou a política antes do voto de confiança.

*Com informações da AFP