Topo

Notícias

França derruba quarto premiê em dois anos após novo voto de confiança

Francois Bayrou, presidente de Pau, foi anunciado como novo primeiro-ministro da França nesta quinta-feira - Dimitar DILKOFF / AFP
Francois Bayrou, presidente de Pau, foi anunciado como novo primeiro-ministro da França nesta quinta-feira Imagem: Dimitar DILKOFF / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 14h18

O premiê da França, François Bayrou, foi deposto hoje pelo parlamento do país após ser derrotado em um voto de confiança.

O que aconteceu

Queda de Bayrou marca a quarta destituição de um premiê do país em dois anos. Ele assumiu o cargo após a derrota do conservador Michel Barnier.

Relacionadas

Sete são presos em operação contra suspeitos de tráfico na favela do Moinho

Venda de joias pela TV era abastecida com peças roubadas, diz polícia

Equipe de segurança do prefeito de Salvador é alvo de tiros; suspeito morre

Premiê deixou a Assembleia Nacional sem fazer qualquer pronunciamento após sua derrota e deve pedir demissão amanhã. Segundo fala dada por fontes ligadas a François à agência de notícias AFP, ele deve entregar o pedido pessoalmente a Macron.

Queda do primeiro-ministro acontece dois dias antes de jornada de protestos marcada por diversos setores. Com o lema "vamos bloquear tudo", o movimento promete uma série de paralisações em todo o país. Apesar de afirmar ser apolítico, o movimento foi puxado pela primeira vez pelo grupo Les Essentiels France, que costuma a ter acenos anti-União Européia e contrários ao governo de Macron.

Agora, o presidente Emmanuel Macron vai ter que buscar um novo chefe de governo para conduzir um orçamento pelo Parlamento. A França enfrenta uma forte pressão para sanar suas finanças, com o déficit do ano passado quase o dobro do limite imposto pela União Europeia de 3% da produção econômica e a dívida pública em 113,9% do PIB.

Até o momento, Macron descartou a possibilidade de dissolver o Parlamento, como fez no ano passado. A França está mergulhada em uma crise política desde uma eleição antecipada, que resultou em um Parlamento ainda mais dividido.

A aliança do próprio Macron, já sem maioria desde 2022, viu seus números caírem ainda mais, enquanto o Reunião Nacional, anti-imigração e de extrema-direita, emergiu como o maior partido. Uma coalizão frouxa de partidos de esquerda, agora profundamente dividida, surgiu como o maior bloco. Nenhum campo tem maioria.

Chefe do grupo da extrema-direita, Marine Le Pen atribui a crise ao presidente Macron. "Essa crise foi provocada e alimentada pelo presidente Emmanuel Macron e por todos aqueles que o serviram", afirmou a política antes do voto de confiança.

*Com informações da AFP

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ipês estão colorindo sua cidade? Envie fotos para o UOL

Colômbia e Espanha desarticulam rede de exploração sexual de imigrantes na Europa

Netanyahu pede à população da Cidade de Gaza que saia 'agora'

França derruba quarto premiê em dois anos após novo voto de confiança

Ancelotti anuncia mudanças na Seleção para jogo contra a Bolívia

Acusado de tentar matar Trump começa a ser julgado e rejeita advogado

Parlamento francês derruba o governo durante moção de confiança

Israel usará braçadeira preta em jogo contra Itália após ataque em Jerusalém

Cerca de 1.500 atores e diretores de cinema anunciam boicote a instituições israelenses

Netanyahu diz que Israel atacou 50 prédios usados pelo Hamas na Cidade de Gaza

Tyson Foods nomeia Devin Cole como diretor de Operações