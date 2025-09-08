'Parece de hotel': travesseiro Buddemeyer faz sucesso por menos de R$ 125

Procurando um travesseiro novo para melhorar suas noites de sono? O Guia de Compras UOL encontrou uma opção com mais de 9,2 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas (do total de cinco).

O modelo é vendido em duas opções de tamanho: 50cm x 70cm ou 50cm x 90cm.

E, se você não sabe quando é hora de trocar de travesseiro, especialistas recomendam que sejam trocados a cada dois anos, no máximo. Isso porque, após esse período, entre 10% e 25% do peso dos travesseiros é formado por ácaros, bactérias e suas fezes, que podem causar alergias.

O que a Buddemeyer diz sobre o travesseiro?

Tecido externo composto de 100% algodão cetim 233 fios, com acabamento especial;

Enchimento feito com 100% de poliéster microfibra extremamente macia;

Volumoso e macio ao toque;

Produto não alérgico e de alta durabilidade;

Pode ser lavado na máquina de lavar;

Para durarem por mais tempo, a marca indica usar capas protetoras e lavar periodicamente;

Medidas: 50 cm x 70 cm (ou de 50 cm x 90 cm, com preço um pouco maior).

O que diz quem comprou?

Alguns consumidores elogiam pontos como a maciez e a sensação de conforto que os travesseiros proporcionam. Só no mês passado, o produto registrou mais de mil compras.

Pela primeira vez, comprei um travesseiro realmente bom, que ajuda a dormir melhor. Recomendo. Ester

Os travesseiros são perfeitos. Igualzinho ao de hotel: bem macio e confortável. Indico porque eles são perfeitos demais e chegaram bem antes do prazo. Liliane Batista

Quando recebi, avaliei que seriam muito baixos (gosto de travesseiros altos), porém o tamanho ficou muito confortável. Comprei fronhas de 600 fios para usar junto e a experiência foi muito acima da expectativa. Dormi tão bem que acordei sem olheiras (risos). Comprei para o meu filho também e a percepção dele foi: 'Mãe, parece travesseiro de hotel'. Gabriela Marques

Pontos de atenção

Contudo, há reclamações de compradores que esperavam que os travesseiros fossem mais volumosos e firmes.

Percebe-se que o travesseiro é de excelente qualidade. Deve-se atentar para o nível de suporte. Quem gosta de travesseiros altos ou mais firmes não vai se dar bem com esse. O suporte dele é de médio para leve. É confortável, mas a cabeça afunda bem nele. Flavia Costa

O travesseiro é muito macio, mas afunda muito. Em um primeiro momento, observamos que é alto, mas quando deitamos, ele afunda demais e se torna um travesseiro baixinho. Para mim, é ok (preferia um tiquinho mais alto), mas meu marido terá que usar um segundo. Thamara Devoti

A minha gatinha adorou. Virou o lugar preferido ela dormir: tanto em cima como com o travesseiro deitado. Ele tem um ótimo tamanho e bom acabamento, mas eu acho que poderia ser apenas um pouco mais firme. Dheyse Medeiros

